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Конкурс на поступление в БГУ: от одного до 27 человек на место

18.07.2017 22:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл – Sputnik. Средний конкурс на бюджет в Белорусском государственном университете сложился на уровне двух человек на место, по многим специальностям – значительно выше, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе ведущего вуза страны.

Конкурс на поступление в БГУ: от одного до 27 человек на место
© Sputnik / Виктор Толочко
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Подача документов на зачисление на обучение в вузах на бюджетной основе завершилась накануне в Беларуси. Сейчас вузы зачисляют новых первокурсников и подводят итоги прошедшей вступительной кампании. Одним из первых промежуточные результаты огласил БГУ.

Самый большой конкурс по трем сертификатам ЦТ зафиксирован на специальности "компьютерная физика" – 4,75 человека на место. Порядка 4,4 человека на место было на специальности "менеджмент", около четырех – на "экономической информатике".

При этом на некоторых направлениях обучения в БГУ как такового конкурса не было: на бюджет проходят все подавшие заявления на специальность "кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)", а также на "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии".

Проходные баллы белорусских вузов за 2017 год будут объявлены позже, однако уже известно, что по многим специальностям они выросли на 30-50 пунктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Проходные баллы крупнейшего вуза страны будут известны позже, однако университет уже огласил конкурсы на бюджетные места.

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