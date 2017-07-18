Конкурс на поступление в БГУ: от одного до 27 человек на место

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Средний конкурс на бюджет в Белорусском государственном университете сложился на уровне двух человек на место, по многим специальностям – значительно выше, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе ведущего вуза страны.



© Sputnik / Виктор Толочко Минобразования пояснило рост проходных баллов в вузах

Подача документов на зачисление на обучение в вузах на бюджетной основе завершилась накануне в Беларуси. Сейчас вузы зачисляют новых первокурсников и подводят итоги прошедшей вступительной кампании. Одним из первых промежуточные результаты огласил БГУ.

Самый большой конкурс по трем сертификатам ЦТ зафиксирован на специальности "компьютерная физика" – 4,75 человека на место. Порядка 4,4 человека на место было на специальности "менеджмент", около четырех – на "экономической информатике".

При этом на некоторых направлениях обучения в БГУ как такового конкурса не было: на бюджет проходят все подавшие заявления на специальность "кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)", а также на "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии".

Проходные баллы белорусских вузов за 2017 год будут объявлены позже, однако уже известно, что по многим специальностям они выросли на 30-50 пунктов.