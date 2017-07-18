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Depeche Mode уже в Киеве: видео первых секунд после прилета

18.07.2017 20:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Легендарная группа Depeche Mode в полном составе прибыла в Киев. Журналистам удалось заснять первые шаги музыкантов по украинской земле и убедиться в том, что все участники коллектива готовы к концерту.

Госпитализация солиста британской группы Depeche Mode Дэйва Гаана накануне концерта в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице стала самой обсуждаемой новостью в байнете. А фотография благодарного Дэйва с белорусскими медиками после выписки облетела мировые СМИ. Вокалист Depeche Mode высоко оценил качество обслуживания в минской больнице. Чтобы поставить ему диагноз врачи 9-й городской клинической больницы созвали профессорский консилиум.

А белорусских фанатов волнует судьба отмененного концерта. Организаторы заверили, что в Киеве и Варшаве состоятся. В ближайшее время будет принято решение вернут ли белорусам деньги, потраченные на билеты, либо группа приедет в Минск еще раз в рамках своего мирового турне. Для европейского зрителя тур завершится в конце февраля 2018 года в Москве.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Группа заявила, что с нетерпением ждет встречи с фанатами на трех последних шоу европейской части турне — в Киеве, Варшаве и румынском городе Клуж-Напока.

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