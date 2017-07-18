Depeche Mode уже в Киеве: видео первых секунд после прилета

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Легендарная группа Depeche Mode в полном составе прибыла в Киев. Журналистам удалось заснять первые шаги музыкантов по украинской земле и убедиться в том, что все участники коллектива готовы к концерту.

Госпитализация солиста британской группы Depeche Mode Дэйва Гаана накануне концерта в РНПЦ трансплантологии при 9-й клинической больнице стала самой обсуждаемой новостью в байнете. А фотография благодарного Дэйва с белорусскими медиками после выписки облетела мировые СМИ. Вокалист Depeche Mode высоко оценил качество обслуживания в минской больнице. Чтобы поставить ему диагноз врачи 9-й городской клинической больницы созвали профессорский консилиум .

А белорусских фанатов волнует судьба отмененного концерта. Организаторы заверили, что в Киеве и Варшаве состоятся. В ближайшее время будет принято решение вернут ли белорусам деньги, потраченные на билеты , либо группа приедет в Минск еще раз в рамках своего мирового турне. Для европейского зрителя тур завершится в конце февраля 2018 года в Москве.