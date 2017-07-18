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Житель Слуцка насиловал свою дочь вместе с приятелем, оба приговорены к 15 годам лишения свободы

19.07.2017 06:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Вступил в законную силу приговор суда Слуцкого района в отношении 36-летнего и 48-летнего жителей районного центра, признанных виновными в изнасиловании малолетней по ч. 3 ст. 166 УК, а также в совершении иных действий сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с использованием беспомощного состояния, совершенных в отношении заведомо малолетней по ч. 3 ст. 167 УК. 

Как сообщила БелаПАН заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области Елена Филипович, 48-летний мужчина признан виновным также в использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением по ч. 3 ст. 343-1 УК.

Преступление было совершено в августе 2016 года. Один из обвиняемых является биологическим отцом девочки.

С учетом тяжести совершенных преступлений и наступивших последствий, а также данных, характеризующих личность виновных, приговором суда по совокупности преступлений, обоим насильникам назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет каждому. 

 
 
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