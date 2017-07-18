Хотя в последние годы бег стал очень популярен, многим бегуны до сих пор кажутся чудаками. Мы задали самые наивные и дурацкие вопросы одному из них, и рассказываем вам, зачем эти люди напяливают на себя женские лосины и увешиваются гаджетами.
Елена Купчина рассказала нам, почему ее не выбрали генсеком ОБСЕ. Причина, по ее мнению, проста: «Еще сильна инерция и есть «боязнь новых веяний». Вчера, кстати, стало официально известно, что этот пост займет швейцарец Томас Гремингер.
БАТЭ сыграл в квалификации Лиги чемпионов ответный матч с «Алашкертом» — и — ура-а-а! — одержал волевую победу. В следующем раунде сыграем с пражской «Славией».
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В понедельник в 18.00 вузы закончили принимать документы на бюджет. За 20 минут до окончания работы приемной комиссии мы пришли в главный университет страны, чтобы познакомиться с теми, кто подает документы в последние минуты последнего часа. Там такая концентрация нервов, слез, риска и авантюризма! Уже вчера утром ребята узнали, кто же прошел на бюджет.
Ой, давайте поможем этому фантастическому «везунчику»! Мужчина поругался с женой, забрал из дома «все нажитые непосильным трудом» 17 тысяч долларов — и потерял деньги. Жена не простила. Если вам что-то известно об этих деньгах — напишите нам, а?
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