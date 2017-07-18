Доброе утро!

Хотя в последние годы бег стал очень популярен, многим бегуны до сих пор кажутся чудаками. Мы задали самые наивные и дурацкие вопросы одному из них, и рассказываем вам, зачем эти люди напяливают на себя женские лосины и увешиваются гаджетами.





ВАЖНОЕ

К сожалению, мы с вами не богатеем: реальные доходы белорусов по-прежнему сокращаются . Зато ставки по кредитам для нас, народа, снизились до минимума с 2006 года.

Елена Купчина рассказала нам , почему ее не выбрали генсеком ОБСЕ. Причина, по ее мнению, проста: «Еще сильна инерция и есть «боязнь новых веяний». Вчера, кстати, стало официально известно, что этот пост займет швейцарец Томас Гремингер.

Наша гордость Гена Короткевич в четвертый раз выиграл конкурс программирования «Яндекса». Сейчас он занимает первую строчку в рейтинге спортивных программистов CodeForces. Умница!

Помните, позавчера в Минске отменили концерт Depechе Mode из-за болезни солиста Дэйва Гаана? Вчера его выписали из минской больницы, все ок . «Депеши» улетели в Киев на концерт, информацию по Минску ждем в ближайшие дни. Но соцсети, конечно, принялись представлять, как выглядела встреча англичанина с системой белорусского здравоохранения. Это очень смешно .

На Донбассе провозгласили новое государство : назвали Малороссией, столицей выбрали Донецк, а теперь хотят в союз России и Беларуси. Ну и безвиз, конечно, не против сохранить — если Евросоюз согласится. Порошенко же в ответ пообещал , что «Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом». Позже Россия и Германия тоже прокомментировали известие .

БАТЭ сыграл в квалификации Лиги чемпионов ответный матч с «Алашкертом» — и — ура-а-а! — одержал волевую победу . В следующем раунде сыграем с пражской «Славией».

ПОПУЛЯРНОЕ

В понедельник в 18.00 вузы закончили принимать документы на бюджет. За 20 минут до окончания работы приемной комиссии мы пришли в главный университет страны , чтобы познакомиться с теми, кто подает документы в последние минуты последнего часа. Там такая концентрация нервов, слез, риска и авантюризма! Уже вчера утром ребята узнали, кто же прошел на бюджет.





На тусовочной столичной улице Зыбицкой есть не только бары, но и офисы. Классно, должно быть, людям: спустился вниз в обеденный перерыв — а тебе десятки заведений на выбор! Но не все так просто. Офисные работники жалуются на атомные цены и едят либо в заведения попроще, либо и вовсе берут ссобойки. Но спешим их обрадовать: на Зыбицкой теперь открыли и круглосуточную точку с шаурмой по 3 рубля !

Ой, давайте поможем этому фантастическому «везунчику»! Мужчина поругался с женой, забрал из дома «все нажитые непосильным трудом» 17 тысяч долларов — и потерял деньги. Жена не простила . Если вам что-то известно об этих деньгах — напишите нам, а?

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Наш БЕЛАЗ, несомненно, крут: в первом полугодии экспорт вырос в 2 раза, завод обеспечен заказами до конца года, и уже начато формирование портфеля на 2018 год. А работникам от этого что — зарплата повысится? Расспросили топ-менеджера предприятия обо всем-всем .

Вот здесь рассказываем, как это невыносимо холодное лето повлияет на урожай и цены. Уже понятно, что мед и яблоки подорожают, а что же будет с огурцами и помидорами? Еще специалистов очень волнуют зерновые.

Суд выслушал последнее слово обвиняемых по громкому делу Ошмянской таможни и удалился в совещательную комнату. 8 августа 16 фигурантам будет вынесен приговор. Мы побывали на последнем дне процесса и рассказываем вам, что там было .

А напоследок о хорошем. Обязательно посмотрите лучшие в мире фото самых забавных и неуклюжих животных . Здесь кенгуру, который занимается кунг-фу, жираф, который заглядывает в иллюминатор пассажирского самолета, и совы, которые игнорируют друга, потерявшего равновесие. Сплошное ми-ми-ми.





Все новости вторника, 18 июля

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Кстати. Сегодня расскажем, что думает глава МИД Латвии об учениях «Запад — 2017» и БелАЭС. Оставайтесь с нами — будет интересно!

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