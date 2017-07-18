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На озере Дривяты в Браславе разрешили кататься на гидроциклах и катерах

19.07.2017 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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На озере Дривяты, находящемся на территории Национального парка «Браславские озера», скоро можно будет кататься на гидроцикле или катере, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».

До сих пор на озере, как и на других водных объектах Нацпарка, действовал запрет на использование водных транспортных средств, мощность которых выше 15 л.с. Но теперь его отменили.

— На Дривятах это ограничение сняли, — комментирует заместитель генерального директора Нацпарка Маргарита Нестеренко. — И разрешили пользоваться более мощными плавсредствами за оплату в размере одной базовой величины за одну лошадиную силу. На этом озере находится пляж. Там всегда много туристов. А значит, было бы актуально использовать на Дривятах, скажем, гидроциклы, катера. Теперь частники, которые хотели бы на этом заработать, смогут брать разрешения.

В будущем прорабатывается возможность снять ограничения еще с двух озер — Струсто и Снуды.

Изменения стали возможны согласно указу № 248, который президент подписал 11 июля. В документе также говорится об увеличении площади рекреационной зоны Национального парка «Браславские озера» более чем на 286 га.

 
 
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До сих пор на озере, как и на других водных объектах Нацпарка, действовал запрет на использование водных транспортных средств, мощность которых выше 15 л.с.

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