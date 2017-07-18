Около 150 жителей Брестской области в январе-июне получили субсидии на свое дело

Около 150 жителей Брестской области в январе-июне текущего года получили субсидии на открытие собственного дела, сообщила БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома — начальник управления занятости населения Ирина Федчик.

В первом полугодии из средств государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения субсидии для организации предпринимательской и ремесленной деятельности, а также оказания услуг в сфере агроэкотуризма выделены 147 безработным. Общая сумма выплат составила 311,8 тысяч рублей. Подавляющее большинство обратившихся решили стать индивидуальными предпринимателями, ремесленниками — 26, двое предпочли развивать туризм в сельской местности.

Наиболее часто жители Брестской области открывают собственное дело, связанное с выполнением строительных, отделочных, электромонтажных работ. Пользуются популярностью розничная торговля, сфера оказания услуг в парикмахерских и салонах красоты. С помощью господдержки 10 человек начали производственную деятельность. Еще 6 безработных получили деньги на организацию технического обслуживания и ремонта автомобилей.

«Преимущественно право на получение государственной поддержки в виде субсидии предоставляется безработным, которые не имеют возможности получить подходящую работу и организуют наиболее значимые для региона виды предпринимательской деятельности, определенные решениями горрайисполкомов», — пояснила Ирина Федчик.

Она добавила, что специалисты службы занятости консультируют желающих получить финансовую поддержку, помогают им оформить необходимые документы. Также безработным предлагается пройти обучающий курс по основам предпринимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума. Безработным, зарегистрированным по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, на организацию деятельности выделяются средства в размере 15-кратной величины БПМ. В Брестской области к регионам с устойчиво высоким уровнем безработицы области в 2017 году отнесены Ганцевичский и Малоритский районы.

В целом в текущем году в регионе на организацию собственного дела планируется выделить 300 субсидий. На эти цели предусмотрено направить 668 тысяч рублей.