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В Новогрудке готовятся к созданию мемориала и ожидают на открытии зятя Трампа

19.07.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Сразу несколько новых памятных знаков, посвященных истории гетто и побегу из него, появятся в Новогрудке. В ближайшее время в городе приступят к работам по их созданию. До конца года планируют создать первую часть комплекса. Это будут памятные знаки в виде подсвечника с семью ветвями, символизирующего древо жизни, а также девочки-ангела. Последний будет создан в память о 12-летней новогрудчанке Михле Сосновской, которую убили гестаповцы.


В Новогрудке существует экспозици, посвященная еврейскому сопротивлению. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Средства на создание памятника выделил один из местных предпринимателей. Второй частью мемориала станет стена памяти, которая увековечит имена узников гетто, а также историю самого массового в Европе успешного побега. Длина стены составит около 15 м, высота — до 3 м.

«В Новогрудском историко-краеведческом музее есть две постоянно действующие экспозиции, посвященные еврейскому сопротивлению. Одна из них размещается на месте бывшего гетто. Создавалась она на спонсорские деньги, в том числе с участием семьи Кушнер», — отмечают в Новогрудском райисполкоме.

В музее давно задумывались и над музеефикацией туннеля. Его узники гетто строили несколько месяцев, а успешный побег, совершенный 26 сентября 1943 года, стал самым массовым в Европе. Среди тех, кто сумел покинуть гетто, был и прадедушка Джареда Кушнера, зятя американского президента Дональда Трампа. На открытие мемориала, как планируется, пригласят родственников узников гетто, в том числе представителей семьи Кушнер.

 
 
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Сразу несколько новых памятных знаков, посвященных истории гетто и побегу из него, появятся в Новогрудке. В ближайшее время в городе приступят к работам по их...

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