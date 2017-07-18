Почти сотню брусков мыла для детского белья изъяли из торгового центра в Могилеве

В Могилеве во время проверки торгового центра «Гиппо» изъяли 97 брусков хозяйственного мыла для детской одежды. Продукция не соответствовала санитарным нормам, сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.



Фото: cas.sk

Мыло «Ушастый нянь» сначала взяли на исследование. Произведенное в апреле 2017 года, оно имело все необходимые документы. Однако исследования образца показали, что у мыла превышен индекс токсичности. Его фактическое значение составляет 59,2%, при нормированном значении — 70−120%.

Мыло из продажи изъяли. Импортеру — «Дилис Косметик» — направили письмо о том, чтобы они предоставили перечень субъектов, которым поставили эту партию мыла.

— Также импортер должен предоставить сведения о дальнейшем использовании продукции не по целевому назначению, возврате продукции или уничтожении с подтверждающими данный факт документами, — уточнила врач-гигиенист облцентра гигиены и эпидемиологии Оксана Воронова.

О случае выявления нестандартной продукции сообщили могилевским властям, инспекции Госстандарта.