В Витебске милиция разыскивают мужчину, который украл из банка 100 долларов

Железнодорожный РОВД Витебска разыскивает молодую пару, которая может быть причастна к краже 100 долларов в банке, сообщает пресс-служба милиции региона.

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Мужчина и его спутница 24 июня зашли в отделение ЦБУ 20 «Идея Банк» на улице улице Кирова, 9 в Витебске. Пара подошла к одному из окошек, парень увидел на стойке кассы банкноту номиналом 100 долларов, а потом спрятал ее в карман. Купюру по неосмотрительности забыла предыдущая клиентка — женщина меняла здесь валюту.

Мужчина: на вид 25−30 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, на шее цепочка; был одет в коричневую байку с длинными рукавами, на уровне шеи и плеч белая полоса, на уровне груди серая полоса, темные джинсы с потертостями спереди, коричневые туфли.

Женщина: на вид 25−30 лет, рост 165−170 см, волосы темные до плеч, на голове солнцезащитные очки; была одета в кардиган серого цвета, черную майку, темные «рваные джинсы» с потертостями спереди.

Милиция просит всех, кто обладает любой информацией об инциденте и личности мужчины, обратиться в Железнодорожный РОВД Витебска либо сообщить по телефонам: 8 0212 35−86−02, 8029 514−11−81, 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются.