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В Витебске милиция разыскивают мужчину, который украл из банка 100 долларов
19.07.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Железнодорожный РОВД Витебска разыскивает молодую пару, которая может быть причастна к краже 100 долларов в банке,
Мужчина и его спутница 24 июня зашли в отделение ЦБУ 20 «Идея Банк» на улице улице Кирова, 9 в Витебске. Пара подошла к одному из окошек, парень увидел на стойке кассы банкноту номиналом 100 долларов, а потом спрятал ее в карман. Купюру по неосмотрительности забыла предыдущая клиентка — женщина меняла здесь валюту.
Мужчина: на вид 25−30 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы светлые короткие, на шее цепочка; был одет в коричневую байку с длинными рукавами, на уровне шеи и плеч белая полоса, на уровне груди серая полоса, темные джинсы с потертостями спереди, коричневые туфли.
Женщина: на вид 25−30 лет, рост 165−170 см, волосы темные до плеч, на голове солнцезащитные очки; была одета в кардиган серого цвета, черную майку, темные «рваные джинсы» с потертостями спереди.
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Купюру по неосмотрительности забыла предыдущая клиентка - женщина меняла здесь валюту.
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