Новую гимназию в Кричеве будут проверять к новому учебному году тщательнее остальных

В Кричеве вместо гимназии, в которой несколько лет назад провалился потолок, построили новую. В кричевском отделе образования заверяют, что такой школой смог бы гордиться не только областной центр, но и столица: тут есть бассейн, компьютерные и лингафонные кабинеты, спортивный городок. Цена вопроса восстановления репутации — 24 млн рублей.

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Потолок в гимназии рухнул во время школьных каникул из-за строительного брака. Обошлось без пострадавших. Восстанавливать здание специалисты просто не рискнули. Все это время гимназисты обучались в других школах райцентра.

— Это будет одна из самых современных школ в Беларуси, где будут внедрены самые современные технологии: электронные дневники, электронный пропуск в школу. Детей порадует то, что у нас будут современные актовые залы, спортивные, бассейн, тренажерные залы, — сказала заместитель председателя Кричевского райисполкома Жанна Дмитриева.

В этом году на ремонт учреждений образования Могилевской области из бюджета выделили в полтора раза больше средств, чем в 2016 году. Всего — 13 млн рублей. Постарались отремонтировать фасады, кровли, окна.

В здании полувекового возраста — могилевской школе № 12 — из этого списка понадобилось все. Штукатур Михаил Новожилов ремонтирует свой же класс — здесь выпускался. И хорошо помнит: крыша протекала, старые окна не слишком сохраняли тепло. Здесь учились его родители, а теперь и младший брат.

Не количество, а качество — это тенденция последних лет оптимизации сельских учреждений образования. Их становится меньше, в этом году в регионе восемь школ будет закрыто. Учеников переводят в школы с лучшим обустройством. Обновляют школьный автопарк, чтобы забирать малышей из самых отдаленных сел.

Главный специалист управления образования Могилевского облисполкома Лариса Ельская говорит, что в этом году в области строят четыре учреждения образования. Школу в Кричеве собираются сдать в эксплуатацию к 1 сентября.

— У нас строится долгожданный детсад в новом микрорайоне Казимировка в Могилеве. Планируется ввести в эксплуатацию два детских дома, — уточнила Лариса Ельская.

Уже с 1 августа специальные комиссии начнут экзаменовать школы на предмет их готовности принять учеников. Кричевской гимназии будет уделено повышенное внимание. Здесь все должно быть на десять из возможных десяти баллов, чтобы вернуть школе хорошую репутацию и доверие родителей.