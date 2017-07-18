В Минске воспитательница в детском саду воровала золотые украшения у детей

Прокуратура Партизанского района Минска направила в районный суд уголовное дело в отношении 21-летней воспитательницы детского сада, совершившей преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи. 206 УК (грабеж), частью 2 статьи 205 УК (кража).

Как сообщили БелаПАН в прокуратуре Минска, следственные органы установили, что, работая воспитателем в младшей группе детского сада, девушка в октябре 2016 года, в мае 2017 года во время «тихого часа» совершила хищение золотой цепочки у двухлетнего мальчика, золотой сережки у четырехлетней девочки и пары золотых сережек у трехлетней девочки. После совершения преступлений воспитательница сдавала похищенное в ломбард.

Несмотря на свой малолетний возраст, дети смогли объяснить психологу и следователю, кто именно совершил хищения, во что была одета в этот момент воспитательница. Очевидцем совершения одного из эпизодов преступления стала еще одна девочка, которая также дала показания об увиденном ей.

Психолог пояснил, что попытка одной из девочек начать капризничать, как способ противостоять преступным действиям воспитателя, был пресечен последней «с использованием своей социальной роли воспитателя». Суть этой формулировки в прокуратуре не раскрывают.

Психологом также сделан вывод, что девочки, в силу возраста, не способны договориться либо воспроизвести чей-то рассказ об обстоятельствах похищения, что позволило сделать вывод о правдивости их показаний.

Причиненный преступлением ущерб возмещен обвиняемой в ходе расследования в полном объеме. Также, часть похищенного имущества изъята в ломбардах и возвращена потерпевшим.

В отношении обвиняемой, с учетом обстоятельств совершения преступлений, данных о личности, применена мера пресечения в виде личного поручительства.

Санкция ч. 2 ст. 206 УК (грабеж — открытое похищение имущества, совершенное повторно) предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Кража, совершенная повторно (ч. 2 ст. 205 УК) наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.