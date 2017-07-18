ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Число просмотров новой "Игры престолов" превысило 16 млн

19.07.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Новый сезон популярного телесериала "Игра престолов" продолжает ставить рекорды по количеству просмотров первой серии, сообщило издание Entertainment Weekly.

Число просмотров новой "Игры престолов" превысило 16 млн
© Sputnik
Дождались: "Игра престолов"

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в минувшее воскресенье, а уже в понедельник стало известно о рекордном количестве просмотров нового эпизода на сайте компании HBO.

По последним данным, только на сервисах HBO новую "Игру престолов" посмотрели более 16,1 миллиона человек. При подсчетах не учитывались ни ретрансляции в других странах, ни пиратские просмотры и скачивания — следовательно, реальное количество смотрящих сериал может быть выше в несколько раз.

Установила "Игра престолов" и по количеству записей в социальных сетях: только в Twitter написали о новой серии более 2,5 миллионов человек.

Для сравнения, количество зрителей популярного телесериала "Сверхъестественное" редко превышало пять миллионов человек. Максимальное количество зрителей эпизода у сериала "Настоящий детектив" составляло 3,5 миллиона человек, а "Американской истории ужасов" — 2,9 миллионов.

Вторая серия седьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны ночью с воскресенья на понедельник.

Где смотреть новый сезон "Игры престолов"

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При подсчете количества просмотров первой серии седьмого сезона "Игры престолов" эксперты не учитывают пиратские скачивания, то есть число смотрящих сериал еще...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске милиция разыскивают мужчину, который украл из банка 100 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика