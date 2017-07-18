|
Число просмотров новой "Игры престолов" превысило 16 млн
19.07.2017 09:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Новый сезон популярного телесериала "Игра престолов" продолжает ставить рекорды по количеству просмотров первой серии, сообщило издание
© Sputnik
Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в минувшее воскресенье, а уже в понедельник стало известно о рекордном количестве просмотров нового эпизода на сайте компании HBO.
По последним данным, только на сервисах HBO новую "Игру престолов" посмотрели более 16,1 миллиона человек. При подсчетах не учитывались ни ретрансляции в других странах, ни пиратские просмотры и скачивания — следовательно, реальное количество смотрящих сериал может быть выше в несколько раз.
Установила "Игра престолов" и по количеству записей в социальных сетях: только в Twitter написали о новой серии более 2,5 миллионов человек.
Для сравнения, количество зрителей популярного телесериала "Сверхъестественное" редко превышало пять миллионов человек. Максимальное количество зрителей эпизода у сериала "Настоящий детектив" составляло 3,5 миллиона человек, а "Американской истории ужасов" — 2,9 миллионов.
Вторая серия седьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны ночью с воскресенья на понедельник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При подсчете количества просмотров первой серии седьмого сезона "Игры престолов" эксперты не учитывают пиратские скачивания, то есть число смотрящих сериал еще...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии