МИНСК, 19 июл — Sputnik. Новый сезон популярного телесериала "Игра престолов" продолжает ставить рекорды по количеству просмотров первой серии, сообщило издание Entertainment Weekly .

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоялась в минувшее воскресенье, а уже в понедельник стало известно о рекордном количестве просмотров нового эпизода на сайте компании HBO.

По последним данным, только на сервисах HBO новую "Игру престолов" посмотрели более 16,1 миллиона человек. При подсчетах не учитывались ни ретрансляции в других странах, ни пиратские просмотры и скачивания — следовательно, реальное количество смотрящих сериал может быть выше в несколько раз.

Установила "Игра престолов" и по количеству записей в социальных сетях: только в Twitter написали о новой серии более 2,5 миллионов человек.

Для сравнения, количество зрителей популярного телесериала "Сверхъестественное" редко превышало пять миллионов человек. Максимальное количество зрителей эпизода у сериала "Настоящий детектив" составляло 3,5 миллиона человек, а "Американской истории ужасов" — 2,9 миллионов.

Вторая серия седьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны ночью с воскресенья на понедельник.

Где смотреть новый сезон "Игры престолов"