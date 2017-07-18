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В Пинске сотрудники МЧС спасли котенка, которого сбросили на опору моста
19.07.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by
18 июля пинским спасателям поступило сообщение о том, что на опору под мостом через реку Пину сбросили котенка. Об этом
Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на опору, подобрали котенка и подняли наверх. Затем животное передали новым хозяевам.
Это не первый случай обнаружения животных на опоре моста в Пинске. Два года назад на бетонный островок неизвестный
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В результате спасательной операции котенок нашел новых хозяев.
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