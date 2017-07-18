В Пинске сотрудники МЧС спасли котенка, которого сбросили на опору моста

18 июля пинским спасателям поступило сообщение о том, что на опору под мостом через реку Пину сбросили котенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: 112.by

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на опору, подобрали котенка и подняли наверх. Затем животное передали новым хозяевам.



Фото: 112.by

Это не первый случай обнаружения животных на опоре моста в Пинске. Два года назад на бетонный островок неизвестный сбросил мешок с четырьмя котами . Тогда их удалось спасти с помощью промышленного альпиниста.



