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В Пинске сотрудники МЧС спасли котенка, которого сбросили на опору моста

19.07.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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18 июля пинским спасателям поступило сообщение о том, что на опору под мостом через реку Пину сбросили котенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: 112.by

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились на опору, подобрали котенка и подняли наверх. Затем животное передали новым хозяевам. 


Фото: 112.by

Это не первый случай обнаружения животных на опоре моста в Пинске. Два года назад на бетонный островок неизвестный сбросил мешок с четырьмя котами. Тогда их удалось спасти с помощью промышленного альпиниста.


 
 
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В результате спасательной операции котенок нашел новых хозяев.

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