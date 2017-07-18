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Гродненские спасатели сняли с ограждения лоджии мужчину, предотвратив попытку суицида
19.07.2017 09:24 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно. Рано утром во вторник, 18 июля, в службу спасения поступил звонок о том, что на ограждении лоджии квартиры в одной из многоэтажек находится мужчина,
58-летний гродненец угрожал, что спрыгнет с шестого этажа. Спасатели сняли мужчину с ограждения лоджии и передали его бригаде медицинской помощи.
Мотивы, по которым мужчина собирался покончить жизнь самоубийством, не сообщаются.
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Сотрудники МЧС предотвратили попытку суицида в Гродно. Рано утром во вторник, 18 июля, в службу спасения поступил звонок о том, что на ограждении лоджии квартиры в...
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