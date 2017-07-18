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В разгар лета в Минск приедет Йоулупукки

19.07.2017 09:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Специальным гостем Дня финской культуры, который пройдет в Верхнем городе 29 июля,  станет финский Дед Мороз — Йоулупукки, сообщает сайт Мингорисполкома со ссылкой на главу Отделения посольства Финляндии в Беларуси господина Лаури Пуллола.

В разгар лета в Минск приедет Йоулупукки
© Sputnik/ Роман Шантар
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"Фестиваль приурочен к 100-летию независимости Финляндии. На праздник приедут специальные гости. Детей порадует финский Дед Мороз — Йоулупукки. а взрослых — популярные артисты, в частности  певец и танцор Теему Ройванен, король танго 2014 года, исполнители финского танго Ханна Оянаха и Вилле Иманен, иллюзионист Ёни Паконен",  — рассказал глава господин Лаури Пуллола.

С белорусской стороны в празднике примут участие Георгий Колдун, группа Litesound, симфонический оркестр «Олимпия Классика» и другие артисты.

Гостям также предложат попробовать свои силы в популярных в Финляндии  играх — финские городки и флорбол. Будет работать автономный скалодром. Для детей готовят специальные игровые зоны.

Кроме того, желающие смогут посетить урок финского языка или стать участниками мастер-классов,  научиться танцевать финское танго и печь национальные кондитерские изделия.

Попробовать национальную кухню можно будет и на празднике, и вне его. По словам представителя посольства, с 24 по 30 июля в Минске пройдет Неделя финской кухни.

Господин Пуллола также добавил, что мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею Финляндии, проходят в настоящее время более чем в 100 странах.

В Беларуси День Финской культуры проводится впервые. Праздник стал возможным благодаря усилиям Отделения Посольства Финляндии в Беларуси и Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Финский Дед Мороз, а также король танго Теему Ройванен и другие артисты будут радовать минскую публику на Дне финской культуры, который впервые пройдет в...

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