За что мы любим Гомель? У каждого своя причина. О своем родном городе, дворике и детстве без смартфонов сегодня любят вспоминать многие. Но не многие могут об этом красиво написать так, как наша первая участница конкурса TUT.BY « Гомель моего детства » Надежда Назарова.





Свое детство я провела на улице Уткина (когда-то была такая улица на Старом аэродроме). У нас был большой дом, в котором жили три поколения гомельчан — мои дедушка с бабушкой, мама, папа и мы с младшей сестрой.

Гордостью моего деда Алексея был большой фруктовый сад, о котором он неустанно заботился, будто тот был живым существом. Страстью бабушки Эмилии являлись цветы. А потому у нас во дворе с апреля по ноябрь было все буйство красок лета. Больше таких клумб я нигде не видела.



Кормим лебедей

Частный сектор жил своей размеренной и понятной только ему жизнью. Казалось, так будет всегда. Мы, детвора от 3 до 10 лет, разбивались на небольшие группки и сутками пропадали на улице. Нам никогда не было скучно! Еще бы! Мы совершали набеги на соседские сады не потому, что нам не хватало яблок и груш, а чтобы ощутить драйв от погони. Мы играли в классики, резинку, казаки-разбойники, выбивалы, города… Но самым экстремальным занятием было перебегать дорогу перед движущейся машиной на количество раз. Благо, в то время по улице Кирова движение было не таким, как сегодня. Но самой большой провокацией было проехать две остановки на троллейбусе по улице Советской без родителей. Мы были герои! Мы были Колумбы! Мы открывали для себя город такими маленькими и такими важными шажками.



Тот самый дом на улице Уткина, которой больше нет.

Когда мне было десять лет, частный сектор пошел под снос, и нас переселили в многоэтажные каменные джунгли. Это был новый этап в моей жизни — новая школа, новые друзья, неизвестный мне район Победы (ныне проспект Победы). И это период новых открытий!

Рядом с нашим домом шла стройка и огромный котлован, уж не знаю зачем, был засыпан гречневой шелухой. Какой же это был кайф разогнаться и нырнуть в этот гречневый бассейн! Дома мама была не в восторге когда ото всюду сыпалась гречка, но удовольствие того стоило.

Меккой в 80-е и 90-е годы для нас 15-летних были три основных улицы — Победа, Советская и проспект Ленина. В моде было совершать променад по этим улицам. Мы с моей подругой Наташкой Белоусовой начинали проходку «показать себя и других посмотреть» с улицы Победы и заканчивали баром «Витаминный» на проспекте Ленина (там делали изумительные молочные коктейли и дольки яблок во фритюре). Нам повезло, хобби наших мам было шитье, а неизменным журналом мод, по которому они шили нам наряды, был немецкий журнал «Бурда». Я была блондинка в черном плаще, Наташа жгучая брюнетка в белом плаще. Мы были совсем молодые девчонки и нам нравилось быть в центре внимания.



Я, папа, мама и ее сестра на прогулке в гомельском парке

Самые известные дискотеки тогда были в ДК Строителей и ДК им. Ленина. Нам довелось сходить на них лишь пару раз. Это было небезопасно. В чем мы однажды убедились.

Как то мы возвращались с подругой домой и нас стала преследовать группа сельмашевский молодчиков. Не помню, как отбилась от них, но с ними осталась моя подруга. Надо было действовать быстро. Помню, я звонила и стучала во все двери в подъезде дома, куда забежала, чтобы мне открыли и дали возможность позвонить отцу. Папа с мамой прибежали быстро, что было потом мы не видели, мама нас с подругой забрала домой. А папа остался один против десятерых головорезов. Когда он вернулся домой, его лицо и кулаки были в крови. Он не ругал нас и не читал мораль, лишь сказал страшную фразу, которую я помню до сих пор: «Я боялся лишь одного — убить их». Как он потом мне объяснил, владение самбо и рукопашным боем делает человека оружием.



Я, сестра Оля и наш папа-защитник

Начало 90-х было не самым благополучным временем — криминальные разборки, наркотики, бандитские группировки, исчезновения людей. Коснулась эта тема и моей семьи. Но, слава Богу, все закончилось благополучно. В начале 90-х моя сестра Ольга, выпускница 11 класса, с подругой как обычно прогуливалась по улице Победы. Переходя улицу на пешеходном переходе, ее на большой скорости сбила машина. В машине были известные всем «пожарники» — представители криминальной группировки, которая впоследствии в нулевые была ликвидирована. «Пожарников» называли отморозками, их боялись и предпочитали обходить стороной. Но, что удивительно, сестру они отвезли в больницу, дождались пока доктора наложат швы и гипс, и в таком виде привезли домой. Тогда виновники аварии пообещали родителям, что выходят Олю и будут помогать, чем могут. И обещание свое сдержали. Пока сестра была на больничном, взяли над ней шефство. Ежедневно навещали, привозили медикаменты и фрукты.

Сейчас от таких воспоминаний немного не по себе. Но тогда было такое время. Было непросто, но мы не сломались, мы выстояли, потому что хороших и красивых моментов, связанных с любимым городом было больше, чем негативных.

Сегодня я живу и работаю в Минске, но мои родители, друзья, коллеги остались в Гомеле. И там, в 300 километрах от Зыбицкой, своя неповторимая жизнь. Здесь живут, учатся, работают, влюбляются, делают интересные проекты и просто радуются жизни красивые, умные, целеустремленные люди. Люди, которые гордятся тем местом, где они родились.





В июле TUT.BY объявил о старте ностальгического конкурса «Гомель моего детства». Предлагаем вспомнить о своем Гомеле, и рассказать об этом читателям. Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном городе. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше. Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории. Ждем ваших историй на e-mail: elena.bychkova@tutby.com с пометкой «Город детства». В письме также укажите свое имя и фамилию (анонимные сообщения сразу отправятся в спам), название населенного пункта, номер телефона. Письма принимаем до 1 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое будет объявлено вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз в 100 рублей.