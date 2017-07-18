В центре Полоцка, рядом с райисполкомом, разрушается памятник архитектуры

Бывший Дом Красной Армии (позже — Дом офицеров) в Полоцке выстоял в войну, но вот уже много лет на глазах у всех беспомощно разрушается. Этот монументальный дворец и сегодня выглядит солидно. Занимая уютный уголок в историческом центре, здание все так же тянется ввысь высоченными колоннами, украшенными лепниной. Подойти ближе к памятнику архитектуры нельзя — красная ленточка преграждает путь. На двери надпись: «Опасная зона!». По всему видно: не то что войти внутрь, но и стоять поблизости действительно опасно — стены потихоньку разрушаются, колонны осыпаются, лепнина падает. На высоких стенах и карнизах начинают расти деревья. О судьбе здания подробнее узнала « СБ Беларусь Сегодня ».





Вот такая история

Пока издали делаю фото, подходит пенсионерка Софья Власова. Коренная полочанка, пережившая войну, сетует, что в Великую Отечественную дворец выстоял, а вот теперь приходит в полную негодность:

— А ведь я сюда еще девчонкой на танцы бегала… Думаю, и сейчас бы такой красавец нашему городу-музею очень даже пригодился. Но пока, увы, лишь пугает туристов своей неухоженностью. Центр города, рядом — райисполком, главная площадь. Разве ж это по-хозяйски?!

На стене разрушающегося памятника — охранная табличка. На ней написано, что бывший Дом офицеров — историко-культурная ценность и любое причинение ему вреда карается по закону. Честно говоря, табличка выглядит насмешкой. Своими действиями люди не могут причинить вреда зданию больше, чем ему уже причинили время и бездействие тех же людей.

Заведующая научно-реставрационным отделом Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Юлия Авчинникова не скрывает — в последние годы состояние памятника вызывает серьезную тревогу:

— Дворец построили в 1938 году в стиле классицизма. В Полоцке размещался военный гарнизон, здесь стояло много частей, а потому объект был востребован. Он чудом оставался целым и невредимым вплоть до 1944 года. Во время оккупации здание использовали фашисты под размещение своей администрации.

Когда началось освобождение, в городе и на подступах к нему шли жесточайшие бои. По разным данным, в Полоцке уничтожили от 80 до 96 процентов жилых построек. Практически древний город сровняли с землей. Пострадал и Дом Красной Армии — от него остались одни стены. И, тем не менее, буквально по кирпичику даже в то сложнейшее для страны послевоенное время его удалось восстановить.

В начале 2000-х дворец, который уже не был нужен военным, планировали передать на наш баланс под культурно-деловой центр. Даже готовили соответствующий проект, в обновленный дворец должны были переселиться краеведческий музей, Музей боевой славы, здесь хотели обустроить выставочные залы и реставрационные мастерские.

К сожалению, проект остался лишь на бумаге. А здание, которое является неотъемлемой частью общего ансамбля сталинского ампира в исторической части города, продолжает разрушаться.





Вид на город

В райисполкоме судьбой старого дворца в меру имеющихся сил и средств пытаются распорядиться по-хозяйски. Реконструкцию бывшего Дома офицеров сначала под музей истории города, а потом — под культурно-деловой центр с городским концертным залом включили в Комплексную программу развития Полоцка на 2008−2015 годы, утвержденную президентом. С учетом уникальной акустики и наличия оркестровой ямы этот вариант был более обоснован. Предусмотрели тогда и источники финансирования.

Объект передали на баланс культуры, проектно-сметную документацию откорректировали в 2014 году. В то время Дом офицеров уже полностью пустовал: за три года до того отсюда выселили последних «квартирантов» — учеников хореографического, хорового и эстрадного отделения детской школы искусств. Пришлось разбросать их по различным учреждениям. Причина? Находиться в аварийных помещениях, тем более детям, было уже небезопасно.

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Астапова признается:

— Это огромное здание (его площадь свыше 4 тысяч квадратных метров) нам очень нужно. Но, к сожалению, сделать что-то своими силами город не в состоянии — слишком большие средства нужны для реставрации. Мы даже не можем провести его консервацию — бывший Дом офицеров не является строительным объектом, так как здесь и не начинали какие-либо строительные работы. В аварийном состоянии находятся кровля над зрительным залом вместимостью до 700 человек, другие участки. Стены трескаются, колонны разрушаются. Все, чем мы можем замедлить процессы разрушения, — включать зимой в режиме протапливания отопление помещений. За сохранностью объекта и предупреждением вандализма со стороны хулиганов круглосуточно следят четыре сторожа. Все это выливается в немалые деньги — только за минувшую зиму на тепло и охрану пустующего строения затратили свыше 30 тысяч рублей.

Мы не раз возвращались к проекту, рассчитывали возможные варианты приведения здания в порядок. Искали инвесторов. Пока решения проблемы не видим. Да, разваливающаяся на глазах монументальная постройка, расположенная рядом с райисполкомом, выглядит весьма неприглядно, горожане настроены критически, у туристов такая картина также вызывает недоумение, но мы надеемся, что в ближайшее время выход найдется. Тем более что на проект и его корректировку за эти годы уже потрачено около 350 тысяч рублей бюджетных средств из различных источников.

Слушать такие слова, честно говоря, и грустно, и обидно. Город-музей, который привлекает туристов, вовсе не красят современные развалины. Тем более что за разрушающимися стенами — важная часть истории белорусского народа, победившего в войне с фашизмом.

Официально

Александр Михалевич, заместитель председателя Полоцкого райисполкома по строительству:

— На реконструкцию бывшего Дома офицеров требуется около 7 миллионов рублей. В связи с тем, что после разработки проектно-сметной документации прошло уже более 3 лет, а здание подверглось еще более сильным разрушениям, стоимость работ может измениться. Но в любом случае таких денег в бюджете района нет, изыскать их с помощью спонсоров также проблематично.