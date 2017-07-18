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Суд по делу о взятках в Беларусбанке начался в Минске

19.07.2017 10:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Суд Центрального района Минска начал рассмотрение уголовного дела о взятках в "Беларусбанке", передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

Суд по делу о взятках в Беларусбанке начался в Минске
© Фото: Беларусбанк
Топ-менеджеры Беларусбанка в среду предстанут перед судом

В качестве обвиняемых по делу проходят два бывших топ-менеджера "Беларусбанка" — бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик и заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

В зале кроме участников процесса присутствует несколько родственников обвиняемых. Господарик одет в офисный серый костюм, он не выглядит похудевшим, практически не отворачивался от фото-и видеокамер.

Информация о задержании Господарика появилась в июне 2016 года в СМИ. В КГБ тогда сообщили, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере 14 тысяч долларов США.

Господарик находится  под стражей с 16 июня 2016 года, второй обвиняемый находился под домашним арестом, а с16 июня минувшего года, 9 августа 2016 года он был помещен в СИЗО КГБ.

Адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы суд шел за закрытыми дверями, мотивировав это тем, что в процессе может быть разглашена коммерческая тайна. Обвиняемые поддержали данное ходатайство. Государственный обвинитель выступил против того, чтобы данный процесс сделали закрытым, отметив, что для этого нет оснований. Суд удалился в совещательную комнату.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший первый зампред крупнейшего банка Беларуси обвиняется в получении взятки в размере 14 тысяч долларов, его задерживали оперативники КГБ.

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