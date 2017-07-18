ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руководитель из Буда-Кошелевского района продавал списанную технику

19.07.2017 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего руководителя сельхозпредприятия в Буда-Кошелевском районе. Его обвиняют во взятках, хищениях, мошенничестве и даже незаконных действиях с боеприпасами. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Гомельской области.

В 2012 году фигурант помог одному из фермерских хозяйств получить списанную на предприятии сельхозтехнику. За эту услугу, полагают следователи, обвиняемый получил взятку в виде различных ценностей на 1100 рублей — ноутбук, вагонку из древесины, литые автомобильные диски.

По версии следствия, через три года мужчина, уже занимая должность директора, вымогал от главы фермерского хозяйства взятку. Угрожал, что в ином случае его предприятие не будет оплачивать услуги по эксплуатации техники хозяйства. В итоге фигурант получил 500 долларов и набор мягкой мебели.

— В 2016 году обвиняемый совершил хищение четырех автомобильных шин и аккумулятора, приобретенных за счет средств предприятия, и распорядился ими по собственному усмотрению, — рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Во время разбирательств были получены доказательства по «иным фактам противоправной деятельности». Так, действия мужчины квалифицировали сразу по четырем статьям: получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, мошенничество и незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

Кроме того, в Буда-Кошелевский райисполком и на последнее место работы фигуранта направлено представление об устранении «причин и условий, способствовавших совершению преступлений».

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его также обвиняют в хищениях, мошенничестве и даже незаконных действиях с боеприпасами.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд по делу о взятках в Беларусбанке начался в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика