Руководитель из Буда-Кошелевского района продавал списанную технику

В суд передано уголовное дело в отношении бывшего руководителя сельхозпредприятия в Буда-Кошелевском районе. Его обвиняют во взятках, хищениях, мошенничестве и даже незаконных действиях с боеприпасами. Об этом сообщает Управление Следственного комитета по Гомельской области.

В 2012 году фигурант помог одному из фермерских хозяйств получить списанную на предприятии сельхозтехнику. За эту услугу, полагают следователи, обвиняемый получил взятку в виде различных ценностей на 1100 рублей — ноутбук, вагонку из древесины, литые автомобильные диски.

По версии следствия, через три года мужчина, уже занимая должность директора, вымогал от главы фермерского хозяйства взятку. Угрожал, что в ином случае его предприятие не будет оплачивать услуги по эксплуатации техники хозяйства. В итоге фигурант получил 500 долларов и набор мягкой мебели.

— В 2016 году обвиняемый совершил хищение четырех автомобильных шин и аккумулятора, приобретенных за счет средств предприятия, и распорядился ими по собственному усмотрению, — рассказывает официальный представитель Управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Во время разбирательств были получены доказательства по «иным фактам противоправной деятельности». Так, действия мужчины квалифицировали сразу по четырем статьям: получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, мошенничество и незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов.

Кроме того, в Буда-Кошелевский райисполком и на последнее место работы фигуранта направлено представление об устранении «причин и условий, способствовавших совершению преступлений».