ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: Нужна экспертиза, чтобы установить, как могилевчанка сломала позвоночник в автобусе

19.07.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Получившая в Могилеве перелом позвонка пассажирка автобуса еще находится в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливает Госавтоинспекция. От результатов экспертизы зависит, получит ли женщина денежную компенсацию.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Случай произошел 29 июня около 19.00 в рейсовом автобусе МАЗ под управлением 58-летнего водителя. Автобус ехал по улице Ленинской, когда в его салоне упала 55-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с закрытым компрессионным переломом поясничного позвонка.

Ранее ГАИ сообщала, что падение произошло в момент переезда искусственной неровности, однако эта информация оказалась ошибочной. «Лежачих полицейских» на непешеходной части улицы Ленинской в Могилеве нет.

Беседовать с корреспондентом TUT.BY женщина отказалась. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГАИ.

Сейчас необходимо установить причины и условия, в результате которых пассажирка получила травму, отметила официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк. Были ли это неосторожные действия водителя, женщина сама не держалась за поручни или повлияли иные причины, уточнила она. Экспертиза также определит степень тяжести травм, которые получила пассажирка.

Результаты проверок и станут основанием для выплаты или невыплаты пассажирке денежной компенсации. Они в том числе определят сумму выплаты.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты экспертизы станут определяющими для дальнейших действий силовиков и страховщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Руководитель из Буда-Кошелевского района продавал списанную технику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика