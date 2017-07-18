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Жители немецкого города продают на Ebay железнодорожную ветку

19.07.2017 10:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Старая железнодорожная ветка, которая находится в центре Германии, выставлена на продажу на интернет-аукцион Ebay, передает Sputnik Deutschland.

Путь длиной в одиннадцать километров, пролегающий между населенными пунктами Хаймболдьсхаузен и Шенкленгсфельд, продается из-за того, что фонд Werra-Fulda-Bahn больше не в силах поддерживать его в надлежащем состоянии, однако ветка связывает два отрезанных друг от друга населенных пункта и считается частью истории Германии.

Во времена ГДР эта ветка была единственной, по которой шли поезда через западногерманскую область — по ней регулярно ходили составы с калийными удобрениями, в 1993 году, с прекращением движения, этот путь оказался невостребованным.

Часть железнодорожной линии, между Шенкленгсфельдом и Бад Херсфельдом уже разобрана, рельсы и шпалы сменяет покрытие для велосипедов, а продавцы хотят, чтобы покупатель сохранил ветку, которая не используется уже четверть века. Все это время участники фонда очищают пути от зелени и следят за работой переездов.

Предполагается, что за линию получится выручить примерно 50 тысяч евро. По информации издания, лотом уже интересуются компании, специализирующиеся на организации развлечений. Продавцы надеются, что ветка оживет, и по ней будут ходить поезда с туристами и восхищаться местными видами.

 
Теги: Минск
 
 
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Обязательным условием для покупателя является сохранение ветки, так как продолжение ее уже начали разбирать и устраивать на этом месте велодорожку.

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