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В Гомеле начался суд над бывшим начальником Ветковского РОВД, который ударил подростка

19.07.2017 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении уже бывшего начальника РОВД Ветковского райисполкома Владислава Антоненко. Мужчина обвиняется в том, что ударил 16-летнего подростка.


Обвиняемый (справа) и потерпевший (в центре) в суде сидят рядом. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Обвиняемый 38-летний Владислав Антоненко и потерпевший Вадим Шремов в суде сидят на одной скамейке. Подросток пришел на заседание с матерью. От комментариев они отказываются.

Экс-начальника РОВД обвиняют в хулиганстве. Свою вину он признает полностью, от адвоката он отказался.

— Мое поведение не соответствует ни здравому смыслу, ни логике. Это позорное поведение, — охарактеризовал свой проступок Антоненко.

Мужчина много лет работал в милиции, два последних года возглавлял РОВД Ветковского района. После инцидента, произошедшего вечером 25 апреля, был уволен из органов.

Расследованием произошедшего занималось УСК по Гомельской области. Был проведен комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины случившегося. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в том, что в нерабочее время на улице ударил подростка кулаком в живот и в голову. А когда к месту происшествия прибыли сотрудники милиции, он уже при них ударил подростка еще раз — снова в голову.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в суде Железнодорожного района Гомеля началось рассмотрение уголовного дела в отношении уже бывшего начальника РОВД Ветковского райисполкома. Мужчина...

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