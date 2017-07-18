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В зонах отдыха Гродно снова проведут противоклещевую обработку: если будет хорошая погода

19.07.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Работы по противоклещевой обработке намечены с 24 по 28 июля в урочище Пышки, лесопарке Румлево, лесных массивах в районе улиц Томина и Кабяка, Коложском парке, урочище «Лососно», сообщает «Гродненская правда».


Фото: votkinskda.ru, носит иллюстративный характер

Внести коррективы в планы может только погода — в дождливые дни противоклещевая обработка не проводится. Специалисты дезинфекционного отдела Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии используют препарат для уничтожения искодовых клещей, рекомендованный минздравом.

Для здоровья людей он опасности не представляет, однако посещение зоны отдыха в течение трех дней после обработки все же рекомендуется ограничить.

 
 
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Работы по противоклещевой обработке намечены с 24 по 28 июля в урочище Пышки, лесопарке Румлево, лесных массивах в районе улиц Томина и Кабяка, Коложском парке,...

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