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В зонах отдыха Гродно снова проведут противоклещевую обработку: если будет хорошая погода
19.07.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Работы по противоклещевой обработке намечены с 24 по 28 июля в урочище Пышки, лесопарке Румлево, лесных массивах в районе улиц Томина и Кабяка, Коложском парке, урочище «Лососно»,
Внести коррективы в планы может только погода — в дождливые дни противоклещевая обработка не проводится. Специалисты дезинфекционного отдела Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии используют препарат для уничтожения искодовых клещей, рекомендованный минздравом.
Для здоровья людей он опасности не представляет, однако посещение зоны отдыха в течение трех дней после обработки все же рекомендуется ограничить.
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Работы по противоклещевой обработке намечены с 24 по 28 июля в урочище Пышки, лесопарке Румлево, лесных массивах в районе улиц Томина и Кабяка, Коложском парке,...
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