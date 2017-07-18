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Иди в IT: проходные баллы в БГУИР достигают 380 баллов
19.07.2017 11:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Проходные баллы в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) в этом году достигли 380 баллов из 400, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.
Белорусские вузы подводят предварительные итоги вступительной кампании в то время, как продолжается зачисление первокурсников.
В "кузнице кадров" IT-сферы, БГУИРе, констатируют рост проходных баллов на бюджет по всем специальностям.
Среди самых востребованных специальностей — "информатика и технологии программирования" факультета компьютерных систем и сетей: проходной балл сюда составил 380 баллов, а в прошлом году он равнялся 373.
Востребована и специальность "программное обеспечение информационных технологий" — проходной балл составил 371 балл. Высокие результаты требуются и на специальность "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" факультета информационных технологий и управления — 370.
Подача документов в БГУИР происходила при помощи электронного кабинета, а абитуриенты могли расставлять специальности по приоритету. При зачислении абитуриентов распределяла компьютерная система — исходя из их абитуриентов и набранных баллов.
Кроме IT-специальностей в БГУИР, высокие проходные баллы в этом году сохранились на ряд специальностей Белорусского государственного медицинского университета и Белгосуниверситета, а также в ряде иных вузов.
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Главный IT-вуз страны опубликовал предварительные данные о результатах приемной кампании на бюджет.
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