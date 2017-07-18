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Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы
19.07.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. О положении, в котором оказался один из создателей и первый директор "Славянского базара в Витебске" Родион Басс, в Министерстве культуры не знают.
© Sputnik / Виктор Толочко
Басс возглавлял "Славянский базар" более 20 лет. В 2013 году из-за проблем со здоровьем вынужден был написать заявление об уходе. С тех пор
"Не знали о такой ситуации. Честно говоря, специальных программ поддержки людей, внесших большой вклад в культуру Беларуси, у нас нет. Практика такова, что обычно помощь своим бывшим работникам оказывают организации, где они работали. Во всяком случае, так делает Большой театр", — рассказали Sputnik в отделе организационной работы и информации Минкульта.
Сотрудница пообещала рассказать о нынешнем положении Басса министру и добавила, что если бы родственники обратились к министру ранее, определенная помощь была бы оказана.
"Многого мы не можем, но безучастными точно не остались бы", — сказали в Минкульте.
Дозвониться до государственного учреждения "Центр культуры "Витебск", где работал Басс и которое занимается организацией "Славянского базара", Sputnik пока не удалось. Директор занят, а ответственный сотрудник, к которому перенаправили из приемной, не берет телефонную трубку.
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О проблемах, с которыми столкнулся стремительно теряющий здоровье создатель "Славянского базара в Витебске", в Министерстве культуры не знают, но пообещали...
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