Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы

МИНСК, 19 июл — Sputnik. О положении, в котором оказался один из создателей и первый директор "Славянского базара в Витебске" Родион Басс, в Министерстве культуры не знают.



© Sputnik / Виктор Толочко Где сейчас один из создателей и первый директор "Славянского базара"?

Басс возглавлял "Славянский базар" более 20 лет. В 2013 году из-за проблем со здоровьем вынужден был написать заявление об уходе. С тех пор пережил ампутацию обеих ног и ослеп. В последнее время состояние его ухудшается . Единственное, по словам родных, чем отметили заслуги основателя "Славянского базара" перед городом, — это строительство пандуса для инвалидной коляски у подъезда. Правда, добраться до пандуса Родион Михайлович не может, поскольку семья живет на третьем этаже в доме без лифта. Почетному жителю Витебска и заслуженному деятелю культуры Республики Беларусь в настоящее время, помимо родных, помогает Витебский еврейский центр, который предоставил сиделку.

"Не знали о такой ситуации. Честно говоря, специальных программ поддержки людей, внесших большой вклад в культуру Беларуси, у нас нет. Практика такова, что обычно помощь своим бывшим работникам оказывают организации, где они работали. Во всяком случае, так делает Большой театр", — рассказали Sputnik в отделе организационной работы и информации Минкульта.

Сотрудница пообещала рассказать о нынешнем положении Басса министру и добавила, что если бы родственники обратились к министру ранее, определенная помощь была бы оказана.

"Многого мы не можем, но безучастными точно не остались бы", — сказали в Минкульте.

Дозвониться до государственного учреждения "Центр культуры "Витебск", где работал Басс и которое занимается организацией "Славянского базара", Sputnik пока не удалось. Директор занят, а ответственный сотрудник, к которому перенаправили из приемной, не берет телефонную трубку.