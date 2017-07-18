﻿ Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы

19.07.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. О положении, в котором оказался один из создателей и первый директор "Славянского базара в Витебске" Родион Басс, в Министерстве культуры не знают.

Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы
© Sputnik / Виктор Толочко
Где сейчас один из создателей и первый директор "Славянского базара"?

Басс возглавлял "Славянский базар" более 20 лет. В 2013 году из-за проблем со здоровьем вынужден был написать заявление об уходе. С тех пор пережил ампутацию обеих ног и ослеп. В последнее время состояние его ухудшается. Единственное, по словам родных, чем отметили заслуги основателя "Славянского базара" перед городом, — это строительство пандуса для инвалидной коляски у подъезда. Правда, добраться до пандуса Родион Михайлович не может, поскольку семья живет на третьем этаже в доме без лифта. Почетному жителю Витебска и заслуженному деятелю культуры Республики Беларусь в настоящее время, помимо родных, помогает Витебский еврейский центр, который предоставил сиделку.

"Не знали о такой ситуации. Честно говоря, специальных программ поддержки людей, внесших большой вклад в культуру Беларуси, у нас нет. Практика такова, что обычно помощь своим бывшим работникам оказывают организации, где они работали. Во всяком случае, так делает Большой театр", — рассказали Sputnik в отделе организационной работы и информации Минкульта.

Сотрудница пообещала рассказать о нынешнем положении Басса министру и добавила, что если бы родственники обратились к министру ранее, определенная помощь была бы оказана.

"Многого мы не можем, но безучастными точно не остались бы", — сказали в Минкульте.

Дозвониться до государственного учреждения "Центр культуры "Витебск", где работал Басс и которое занимается организацией "Славянского базара", Sputnik пока не удалось. Директор занят, а ответственный сотрудник, к которому перенаправили из приемной, не берет телефонную трубку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О проблемах, с которыми столкнулся стремительно теряющий здоровье создатель "Славянского базара в Витебске", в Министерстве культуры не знают, но пообещали...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В зонах отдыха Гродно снова проведут противоклещевую обработку: если будет хорошая погода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика