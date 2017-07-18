Под Минском откроется первый в Беларуси кукурузный лабиринт

Развлекательный комплекс с лабиринтом на кукурузном поле "Кукуполис" откроется почти в 30 км от Минска 19 августа, сообщили БЕЛТА в крестьянско-фермерском хозяйстве "ДАК".

Парк необычных развлечений разместился на площади 2,5 га в Дзержинском районе и будет работать до 29 октября. Стоимость билета составит 4-7 рублей, детям до 7 лет вход бесплатный.

В кукурузном лабиринте будет несколько уровней сложности, его можно пройти как в одиночку, так и командой. Во время квеста посетители смогут испытать себя в роли сыщиков, лучшие получат награду и звание первопроходца "Кукуполиса".

Также предусмотрены аттракционы для детей (горки, качели, батуты, воздушные змеи, водные пистолеты), фуд-корт. Будет работать контактный зоопарк, где предложат прокатиться на лошадях, поиграть с кроликами и подоить коз. В зоне отдыха агропарка рядом с озером расположен палаточный городок, город мастеров.