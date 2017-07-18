ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском откроется первый в Беларуси кукурузный лабиринт

19.07.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Развлекательный комплекс с лабиринтом на кукурузном поле "Кукуполис" откроется почти в 30 км от Минска 19 августа, сообщили БЕЛТА в крестьянско-фермерском хозяйстве "ДАК".

Парк необычных развлечений разместился на площади 2,5 га в Дзержинском районе и будет работать до 29 октября. Стоимость билета составит 4-7 рублей, детям до 7 лет вход бесплатный.

В кукурузном лабиринте будет несколько уровней сложности, его можно пройти как в одиночку, так и командой. Во время квеста посетители смогут испытать себя в роли сыщиков, лучшие получат награду и звание первопроходца "Кукуполиса".

Также предусмотрены аттракционы для детей (горки, качели, батуты, воздушные змеи, водные пистолеты), фуд-корт. Будет работать контактный зоопарк, где предложат прокатиться на лошадях, поиграть с кроликами и подоить коз. В зоне отдыха агропарка рядом с озером расположен палаточный городок, город мастеров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развлекательный комплекс откроется почти в 30 км от столицы 19 августа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минкульт о Бассе: многого не можем, но безучастными не остались бы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика