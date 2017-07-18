Прокурор: Господарик брал взятки в ресторане и служебном кабинете

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Государственный обвинитель огласил обвинение бывшему первому заменителю председателя правления Беларусбанка Геннадию Господарику. Бывший топ-менеджер обвиняется в получении взяток от представителей коммерческих структур за содействие в проведении конкурсов на поставку оборудования для банка.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд по делу о взятках в Беларусбанке начался в Минске

Как проплачивались тендеры

По словам прокурора, в банке Господарик курировал вопросы проведения тендерных торгов по закупке кассовых аппаратов и специальных бронированных автомобилей, сопровождение финансовой аренды и лизинга, обеспечение и выполнение инвестиционной программы банка.

Прокурор отметил, что Господарик обвиняется в том, что "вступил в преступной сговор с представителями ряда коммерческих структур и получил вознаграждение за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию".

В соответствии с обвинением, Гоподарик "с конца 2009 по начало 2010 года, в ресторане "Чумацкий шлях" на улице Мясникова, принял от представителя коммерческой структуры 4 тысячи долларов за содействие в проведении конкурса на поставку оборудования для банка", — сказал гособвинитель.



© Sputnik / Виктор Толочко Господарику вменяются в вину многочисленные эпизоды взяток, суммы которых составляли от 2 до 90 тысяч долларов США

Также, продолжил прокурор, в конце 2010 года в том же ресторане Господарик принял повторно — 3 тысячи евро за содействие в победах в конкурсах закупки табло курсов валют, а также вакуумных упаковщиков денег.

Суммы взяток — от 2 до 90 тысяч долларов

В апреле — мае 2012 года Господарик, в автомобиле, припаркованном возле здания номер 32 на улице Авакяна, повторно принял 70 тысяч долларов США, за содействие при проведении конкурса на поставку для нужд банка 200 сортировщиков банкнот, сообщил прокурор.

По его словам, в соответствии с обвинением, Господарик 25 апреля 2014 года, находясь в автомобиле коммерсанта, который был припаркован вблизи дворовой территории около дома 32 по улице Авакяна, принял денежные средства в размере 90 тысяч долларов за решение о поставке 253 сортировщиков банкнот.



По данным гособвинителя, Цырто готовил документы для тендеров, которые стали в выигрышные условия тех бизнесменов, которые давали взятки Господарику

"31 декабря 2014 года в автомобиле вблизи административного здания банка на проспекте Дзержинского принял от бизнесмена денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. Осенью 2015 года, Господарик, находясь в своем служебном кабинете повторно принял от Цырто (второй обвиняемый) взятку в размере 32 тысяч долларов США", — сказал прокурор.

По его словам, 15 июня 2016 года прямо в служебном кабинете Госопдарик принял от Цырто взятку — 14 тысяч долларов США.

В соответствии с материалами уголовного дела, Цырто готовил документы для тендеров, которые ставили в более благоприятное положение бизнесменов, которые давали взятки за приобретение кассового и инкассаторского оборудования, отметил прокурор.

Прокурор отметил, что своими действиями Господарик "подрывал авторитет банка и дискредитировал занимаемую должность". Обвинение бывшему топ-менеджеру банка Господарику гособвинитель зачитывал более часа.