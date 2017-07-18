|
Две недели в борисовском дворе возвышаются горы грунта. Родители переживают за безопасность детей
19.07.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Как минимум две недели на зеленой зоне за общежитием Хрустального завода на улице Гагарина, 73 в Борисове высятся горы грунта высотой в несколько метров. Это место привлекает детей, из-за чего уже переживают взрослые.
К этой зеленой зоне примыкает еще несколько общежитий и малосемеек и многоквартирных домов, расположенных на улицах Горького и Даумана. Песок грязный, в нем есть валуны и доски. Тем не менее, грунт не огорожен, и песчаные горы с энтузиазмом штурмуют юные альпинисты разного возраста.
В такой ситуации может случиться непоправимое — кого-то из детей может просто засыпать осунувшимся грунтом. Дети могут пораниться о камни и доски. Известно также, что на территории Борисова до сих пор дают о себе знать следы прошедшей войны, в земле периодически находят различные боеприпасы времен второй мировой. Кто даст гарантию, что в этом песке нет взрывоопасных предметов?
Конечно, родители должны следить за ребятней, но в реальности это получается не у всех. И каждый вечер песчаные горы кишат детворой.
— Каким образом в центре города на зеленой зоне дворовой территории оказалась столь большие объемы грунта, представляющие серьезную опасность для детей? — такой вопрос задают жители ближайших домов.
Как удалось выяснить, его свезли сюда работники цеха тепловых сетей УП «Жилье». При этом самосвалами уничтожена часть зеленой зоны. Грунт выбран на время ремонтных работ в другом районе.
— После завершения ремонтных работ зеленая зона будет восстановлена, — заверил по телефону главный инженер УП «Жилье» Александр Пушкин. Он также пообещал разобраться с тем, чтобы горы песка были огорожены.
Как сообщили по единому телефону 115, жильцы окрестных домов начали тревожиться еще две недели назад. Но ничего так и не изменилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцы окрестных домов начали тревожиться еще две недели назад. Но ничего так и не изменилось.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии