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Две недели в борисовском дворе возвышаются горы грунта. Родители переживают за безопасность детей

19.07.2017 12:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Как минимум две недели на зеленой зоне за общежитием Хрустального завода на улице Гагарина, 73 в Борисове высятся горы грунта высотой в несколько метров. Это место привлекает детей, из-за чего уже переживают взрослые.


Фото: ex-press.by

К этой зеленой зоне примыкает еще несколько общежитий и малосемеек и многоквартирных домов, расположенных на улицах Горького и Даумана. Песок грязный, в нем есть валуны и доски. Тем не менее, грунт не огорожен, и песчаные горы с энтузиазмом штурмуют юные альпинисты разного возраста.

В такой ситуации может случиться непоправимое — кого-то из детей может просто засыпать осунувшимся грунтом. Дети могут пораниться о камни и доски. Известно также, что на территории Борисова до сих пор дают о себе знать следы прошедшей войны, в земле периодически находят различные боеприпасы времен второй мировой. Кто даст гарантию, что в этом песке нет взрывоопасных предметов?

Конечно, родители должны следить за ребятней, но в реальности это получается не у всех. И каждый вечер песчаные горы кишат детворой.

— Каким образом в центре города на зеленой зоне дворовой территории оказалась столь большие объемы грунта, представляющие серьезную опасность для детей? — такой вопрос задают жители ближайших домов.


Фото: ex-press.by

Как удалось выяснить, его свезли сюда работники цеха тепловых сетей УП «Жилье». При этом самосвалами уничтожена часть зеленой зоны. Грунт выбран на время ремонтных работ в другом районе.

— После завершения ремонтных работ зеленая зона будет восстановлена, — заверил по телефону главный инженер УП «Жилье» Александр Пушкин. Он также пообещал разобраться с тем, чтобы горы песка были огорожены.

Как сообщили по единому телефону 115, жильцы окрестных домов начали тревожиться еще две недели назад. Но ничего так и не изменилось.

 
 
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Жильцы окрестных домов начали тревожиться еще две недели назад. Но ничего так и не изменилось.

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