Вилейчанка собрала внушительную коллекцию спичечных коробков

Спички-книжки размером с советскую жвачку и с ладошку, трапециевидные, прямоугольные, охотничьи, каминные, рыбацкие — за пять лет филуменистка Надежда Авдей собрала больше 1000 коробков. Вилейчанка считает, что спички отражают целую эпоху, а еще по ним можно изучить культуру разных стран. Подробности в материале издания Млын.by.





— Спички я храню под кроватью, поэтому на случай пожара в доме первая загорюсь я, — шутит Надежда и демонстрирует спичечные коробки, аккуратно сложенные по обувным коробкам.

Миниатюрный коробок из турецкого отеля, подарок родственников после путешествия, — первый экземпляр, попавший в руки филуменистки. Этот коробок много лет просто пролежал в шуфлядке, а чуть позже появился второй — самый раритетный в коллекции. Надежда нашла его у бабушки в деревне. Неприглядный, но очень ценный из-за старины — 60-х годов выпуска. С этих двух экземпляров и началась коллекция.

— Серьезно коллекционированием коробков я увлеклась пять лет назад. В своей коллекции акцент делаю на белорусские спички. При этом от импортных тоже не отказываюсь. Первые коробки покупала не ради коллекции. Просто заходила в магазин, понравился коробок — купила. В общем, и сама не заметила, как небольшой интерес перерос в большое увлечение, — продолжает наша героиня.





В отличие от других коллекционеров Надежда не гонится за эксклюзивными металлическими или фарфоровыми коробками. Для нее, признается, гораздо важнее вопрос истории, особенно же интересны отечественные спички, выпущенные на фабриках самыми первыми.

— Вот это один из любимых экземпляров, 60-х годов выпуска! — говорит Надежда. — А эти раритетные коробки мне подарил житель столицы после того, как увидел по телевизору сюжет о моей выставке спичек в рамках большого проекта «Неделя коллекционера» в вилейском музее, — продолжает Надежда.

Этикетки на коробках филуменистка называет мини-энциклопедией, подробно передающей дух определенной эпохи. К примеру, на коробках 60−70-х годов увековечены портреты выдающихся людей, есть на этикетках памятники архитектуры и другие достопримечательности, а еще призывы к здоровому образу жизни и предупреждения быть осторожными с огнем.





Белорусские спички, выпущенные для экспорта в другие страны, — есть в ее коллекции и такие. Например, наклейка с жирафом и оранжевым солнцем говорит о том, что эти коробки произведены для жарких стран, образ украинца в национальном костюме на этикетке — спички для Украины.





В коллекции филуменистки — спички не только из СССР и современной Беларуси. Удивляют формы коробков и цвета серы на спичках из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Турции, Болгарии, Румынии, Польши и России.





Пополняется коллекция благодаря как самой Надежде, так и ее друзьям. По словам нашей героини, когда они едут за границу — обязательно привозят в подарок коробок-другой.

Удивляет и разнообразие специальных спичек: они бывают сигарные, для барбекю, охотничьи и рыбацкие. На последних — веселые лозунги. Вот, например, одна из ярких надписей на коробке: «Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе».





— Современные спички я покупаю в магазинах регулярно. Прихожу и спрашиваю: «Какие у вас есть спички?». В Вилейке меня уже знают, поэтому разрешают посмотреть, что есть в коробке. А вот в Минске воспринимают вопрос неоднозначно. Объясняю, что интересует картинка на коробке. А те на своем стоят, мол, спички как спички. Что касается старины, несколько раритетных экземпляров нашла в столичном антикварном магазине, некоторые выменяла у таких же увлеченных коллекционеров, — продолжает Надежда.





Одни из последних коробков в коллекции вилейчанки — спички российской фабрики «Феникс». Эта серия посвящена Дню Победы и 1 Мая. Надежда купила сразу 10 упаковок, из неповторяющихся собрала тематическую серию.





Свою коллекцию Надежда Авдей будет пополнять и дальше. А еще у вилейчанки есть мечта — собрать все выпуски белорусских спичек, чтобы спустя годы по этикеткам проследить целую эпоху отечественной спичечной промышленности.

Кстати

Первые спички в 1805 году изобрел французский химик Шансель. Зажигались они от контакта с серной кислотой. Главным их недостатком было то, что они иногда взрывались в руках.

А более-менее похожие на современные спички придумал в 1826 году англичанин Джон Уокер. Спичечный коробок был изобретен лишь в 1889 году американцем Джошуа Пьюси.

В России первые спички появились в 30-х годах XIX века. Изначально словом «спичка» называли деревянные обувные гвозди. А когда речь шла о средстве для добывания огня, использовали слово «серники», либо словосочетание «самогарные спички».

Сегодня 99% всех спичек изготавливаются из осиновой древесины. Если у вас под рукой нет линейки, то вместо нее для измерения отлично подойдет коробок: его длина по ГОСТу всегда равна 5 см.



