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На День города в Бресте покажут авиашоу

19.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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29 июля на площадке у Гребного канала с 12.00 до 18.00 развернется авиашоу. Его подготовят брестский и минский аэроклубы, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Зрителей ожидают выступление профессиональных летчиков, показ техники и много сюрпризов. В указанное время любой желающий также сможет полетать на вертолете и посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Программа празднования Дня города


Фото: Вечерний Брест
 
Теги: Брест
 
 
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