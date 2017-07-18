На День города в Бресте покажут авиашоу

29 июля на площадке у Гребного канала с 12.00 до 18.00 развернется авиашоу. Его подготовят брестский и минский аэроклубы, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Зрителей ожидают выступление профессиональных летчиков, показ техники и много сюрпризов. В указанное время любой желающий также сможет полетать на вертолете и посмотреть на город с высоты птичьего полета.

Программа празднования Дня города



Фото: Вечерний Брест