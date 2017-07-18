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На День города в Бресте покажут авиашоу
19.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
29 июля на площадке у Гребного канала с 12.00 до 18.00 развернется авиашоу. Его подготовят брестский и минский аэроклубы,
Зрителей ожидают выступление профессиональных летчиков, показ техники и много сюрпризов. В указанное время любой желающий также сможет полетать на вертолете и посмотреть на город с высоты птичьего полета.
Программа празднования Дня города
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Любой желающий также сможет полетать на вертолете и посмотреть на город с высоты птичьего полета.
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