Бетховен VS Depeche Mode: в сердце Минска состоялась музыкальная «битва»

15 июля на площади Свободы в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» вновь прошла уже полюбившаяся минчанам акция «свободный» рояль. Все желающие в течение двух часов смогли исполнить произведения – от классики до современных прочтений. Мероприятие было приурочено ко второму концерту фестиваля.

Акция «свободный» рояль проходит уже в третий раз, однако в этом году реализовалась в необычном формате импровизационного баттла. На сцене было установлено два рояля, за которыми можно было исполнить любимое произведение, и почувствовать себя настоящим артистом!

«Свободный» рояль, как и в предыдущие годы, привлек внимание минчан и гостей города. Собралось около 40 желающих окунуться в мир классической музыки и продемонстрировать свое музыкальное искусство. Звучали на сцене, как произведения именитых классиков Бетховена, Чайковского, Брамса, так и современные хиты Depeche Mode, саундтреки из фильмов, а самые смелые исполнили композиции собственного сочинения.

Особой популярностью «свободный» рояль традиционно пользовался у юных талантов. Дети в возрасте 5-12 лет удивляли зрителей виртуозной игрой на рояле. Все выступающие были щедро одарены аплодисментами зрителей, их было около 300 человек, а также награждены подарками.

«Компания velcom стремится постоянно удивлять зрителей и слушателей, преподносить классику с неожиданной стороны, – рассказали в компании velcom. – Поэтому события фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» выходят далеко за пределы концертной площадки и позволяют гостям становиться не только слушателями концертов, но и активными участниками мероприятий и даже занять место за «свободным» роялем на сцене. Ведь именно для этого и задуман фестиваль, чтобы как можно больше жителей и гостей Минска получили возможность познакомиться с классикой вживую и полюбить ее по-настоящему!»

В этот же день, 15 июля, состоялся второй концерт в рамках фестиваля «Классика

у Ратуши с velcom», который получил название «Дирижеры настроения». На нем прозвучали фрагменты из оперетт несравненных композиторов Иоганна Штрауса, Имре Кальмана и их оркестровая музыка. Незабываемое звучание голосов, которое в заключении вечера подарил слушателям Государственный камерный хор Республики Беларусь, помог в полной мере ощутить величие бессмертной классики.

Впереди нас ожидают еще 6 классических суббот, а это значит, что минчан и гостей города ждет еще больше сюрпризов!

49 В блог