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Бетховен VS Depeche Mode: в сердце Минска состоялась музыкальная «битва»
19.07.2017 12:11 — Новости Общества | 21.by
15 июля на площади Свободы в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» вновь прошла уже полюбившаяся минчанам акция «свободный» рояль. Все желающие в течение двух часов смогли исполнить произведения – от классики до современных прочтений. Мероприятие было приурочено ко второму концерту фестиваля.
Акция «свободный» рояль проходит уже в третий раз, однако в этом году реализовалась в необычном формате импровизационного баттла. На сцене было установлено два рояля, за которыми можно было исполнить любимое произведение, и почувствовать себя настоящим артистом!
«Свободный» рояль, как и в предыдущие годы, привлек внимание минчан и гостей города. Собралось около 40 желающих окунуться в мир классической музыки и продемонстрировать свое музыкальное искусство. Звучали на сцене, как произведения именитых классиков Бетховена, Чайковского, Брамса, так и современные хиты Depeche Mode, саундтреки из фильмов, а самые смелые исполнили композиции собственного сочинения.
Особой популярностью «свободный» рояль традиционно пользовался у юных талантов. Дети в возрасте 5-12 лет удивляли зрителей виртуозной игрой на рояле. Все выступающие были щедро одарены аплодисментами зрителей, их было около 300 человек, а также награждены подарками.
«Компания velcom стремится постоянно удивлять зрителей и слушателей, преподносить классику с неожиданной стороны, – рассказали в компании velcom. – Поэтому события фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» выходят далеко за пределы концертной площадки и позволяют гостям становиться не только слушателями концертов, но и активными участниками мероприятий и даже занять место за «свободным» роялем на сцене. Ведь именно для этого и задуман фестиваль, чтобы как можно больше жителей и гостей Минска получили возможность познакомиться с классикой вживую и полюбить ее по-настоящему!»
В этот же день, 15 июля, состоялся второй концерт в рамках фестиваля «Классика
Впереди нас ожидают еще 6 классических суббот, а это значит, что минчан и гостей города ждет еще больше сюрпризов!
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15 июля на площади Свободы в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» вновь прошла уже полюбившаяся минчанам акция «свободный» рояль.
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