Топ-менеджер Беларусбанка признал свою вину в получении взяток

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик признал свою вину в получении взяток, но не признал вины в превышении служебных полномочий и использовании служебного положения, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор: Господарик брал взятки в ресторане и служебном кабинете

Судья задавала ему вопрос по каждой из взяток, которые фигурируют в материалах уголовного дела. Господарик признал свою вину в получении на протяжении нескольких лет 7 взяток — 4 тысяч долларов, 3 тысяч евро, 70 тысяч долларов, 90 тысяч долларов, 32 тысяч долларов, 14 тысяч долларов.

По статьям о превышении служебных полномочий он не признал свою вину.

Второй фигурант дела, бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину в получении взятки в размере 220 тысяч долларов, сказал, что свое отношение к предъявленному ему обвинению он выскажет в ходе допроса в суде.