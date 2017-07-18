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Топ-менеджер Беларусбанка признал свою вину в получении взяток
19.07.2017 12:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Бывший первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик признал свою вину в получении взяток, но не признал вины в превышении служебных полномочий и использовании служебного положения, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Судья задавала ему вопрос по каждой из взяток, которые фигурируют в материалах уголовного дела. Господарик признал свою вину в получении на протяжении нескольких лет 7 взяток — 4 тысяч долларов, 3 тысяч евро, 70 тысяч долларов, 90 тысяч долларов, 32 тысяч долларов, 14 тысяч долларов.
По статьям о превышении служебных полномочий он не признал свою вину.
Второй фигурант дела, бывший заместитель директора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто на вопрос судьи о том, признает ли он свою вину в получении взятки в размере 220 тысяч долларов, сказал, что свое отношение к предъявленному ему обвинению он выскажет в ходе допроса в суде.
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Бывший первый зампред правления Беларусбанка Геннадий Господарик согласился с инкриминируемыми ему эпизодами получения взяток, но отрицает обвинение в...
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