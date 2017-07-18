Минздрав пояснил, почему по данным ВОЗ белорусы пьют больше, чем по данным Белстата

Белорусская статистика по потреблению алкоголя не совпадает с цифрами Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в 2016-м в нашей стране приходилось 16,4 литра на человека, и это второе место в мире после Литвы. Белстат же сообщает: в прошлом году у нас приходилось 8,8 литра на душу населения.



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Сергей Осипчик, заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья пояснил: причина — разные методики расчета.

— Наше министерство статистики дает показатель продаж алкоголя. ВОЗ же, учитывая оценки экспертов, выводит показатель потребления алкоголя, — рассказывает специалист. — При этом показатель продаж рассчитывается на все население, а потребление — с учетом групп, которые выпивают. Люди в возрасте от 0 до 15 лет здесь не считаются.

К тому же в свои данные ВОЗ включает оценку потребления нелегального алкоголя. Например, напитков, которые производят дома или нелегально завозят из других стран. При этом, уточнил представитель Минздрава, в мире нет зарегистрированной методики, считающей потребление нелегального алкоголя.

— Вопрос в том, каким образом ВОЗ считает этот уровень потребления нелегального алкоголя, — продолжает Сергей Осипчик. — Восемь лет назад норматив для европейского региона ВОЗ составлял 27% от уровня продаж. Потом были данные, что этот уровень снижается. Замечу, эта оценка для каждой страны индивидуальна и основывается на мнении экспертов. Почему у нас такой большой уровень потребления нелегального алкоголя? Это вопросы к ВОЗ и экспертам, которые его оценивают.

По словам Сергея Осипчика нужно спокойнее относится к показателям, которые дают специалисты из-за рубежа. Для примера он привел данные Евромонитора, который изучает качественную оценку потребления алкоголя. По их данным, Беларусь среди стран Европы даже в 15-ку не входит.