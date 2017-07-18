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Милиция задержала в Минске неадекватного мужчину: он бросался на людей и пытался порезать столб

19.07.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях в столице задержали мужчину, который недалеко от площади Бангалор размахивал ножом и начинал конфликтовать с прохожими. Благодаря очевидцам милиция вовремя его остановила. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Около полуночи сотрудники Департамента охраны получили сообщение, что на остановке общественного транспорта неизвестный размахивает ножом.

— С каждой минутой информация изменялась, как и действия неадекватного гражданина: сначала он просто размахивал ножом, потом пытался порезать столб, а уже после начал конфликтовать с ожидающими транспорт людьми, которые и позвонили в 102, — рассказал сотрудник Департамента Андрей Паскин.

Тем временем хулиган ушел с остановки, прошел пару улиц и проехал несколько остановок на троллейбусе. Благодаря подсказкам прохожих, правоохранители нагнали его в районе ТЦ «Европа».

— Хочется отметить и поблагодарить небезразличных минчан. Именно их внимательность и участие способствовали поимке нарушителя. От конфликта на остановке и вплоть до задержания молодая семейная пара отслеживала передвижение, информировала нас о его местонахождении. Спасибо им большое, — говорит Андрей Паскин.

В итоге был задержан 40-летний житель Солигорска. Сообщается, что он пытался оказать сопротивление милиции и пребывал «в явном алкогольном и наркотическом опьянении». На счету гостя столицы — десятки административных правонарушений и учет в диспансере.

За мелкое хулиганство на него составлен еще один протокол.

 
 
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По словам правоохранителей, хулиган пребывал "в явном алкогольном и наркотическом опьянении".

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