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Медики снова хотят ограничить возраст продажи алкоголя до 21 года
19.07.2017 13:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Медики планируют вновь выйти с предложением поднять возраст запрета продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил журналистам в среду замдиректора по медчасти РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик.
© AP/ Susan Walsh
Специалисты медицинской отрасли не первый раз выступают с призывами ограничить продажу алкоголя: кроме ограничений по возрасту, медики добиваются и запрета на продажу в ночное время. С подобными инициативами они выступали уже несколько раз.
"Мы выходили раньше и будем еще раз выходить с предложением поднять возраст запрета продажи алкоголя с 18 лет до 21 года", — сказал Осипчик.
Предыдущие инициативы медиков по ограничению возраста продажи алкоголя поддержки в обществе и со стороны властей не находили.
Во многих западных странах действует запрет на продажу алкоголя до 21 года, однако точно так же в части стран Европы покупать алкогольные напитки можно и с 18 лет. В Беларуси возрастной цен для подобных покупок не менялся никогда.
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Наркологи и психиатры уже несколько раз выступали с подобной инициативой, однако она так и не была поддержана.
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