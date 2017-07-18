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"Белорусские Мальдивы": туристов стало меньше, а милиция организовывает рейды и стационарные посты

19.07.2017 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненский милиционеры говорят о том, что меловые карьеры под Волковыском утратили свою популярность: туристов стало намного меньше. Еще несколько лет назад водоемы привлекали большое количество приезжих, как из Беларуси, так и из-за рубежа. Отсутствие нормальных пляжей и то, что карьеры являются промышленной зоной не останавливало туристов, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

В 2012 году здесь снимали клип группы «Цвет алоэ» на песню «Наше лето», что добавило популярности необычным водоемам. В сезон здесь было много людей. Но купание здесь опасно — глубина карьеров в некоторых местах достигает 25 метров, к воде нет нормальных подходов, глубина может начаться резко у берега, а главное — «белорусские Мальдивы» официально считаются техническими водоемами. ОАО «Красносельскстройматериалы» в 2014 году купило эвакуатор, а пути подъезда к карьерам перекопали, на подъездах организовали дежурства.

По словам правоохранителей эти и другие меры поспособствовали тому, что сюда стало приезжать меньше туристов. Здесь была усилена ведомственная сторожевая охрана, создана рейдовая группа и выставлен стационарный пост милиционеров из числа сотрудников Волковысского отдела департамента охраны МВД. Частным гостем стал участковый инспектор и наряды ГАИ. Милиционеры отмечают, что профилактическая работа также внесла свою лепту. Общение побывавших людей в сети интернет и комментарии, что «белорусские Мальдивы» уже не те, а также информирование людей об административной ответственности за нахождение около водоемов.

Внешний вид наиболее популярных карьеров за годы также претерпел изменения. Проводимая рекультивация объектов сделала их менее привлекательными в эстетическом плане, но более безопасными. На сегодняшний день местность напоминаем промзону.

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В будущем проблему отдыха на «белорусских Мальдивах» могли бы решить инвесторы. Территорию карьеров со временем можно облагородить и организовать здесь специальные места отдыха.

В то же время с качеством воды дела обстоят не очень хорошо. Волковысский зональный центр гигиены и эпидемиологии проводил ее испытание. Согласно протоколу вода по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям Санитарных правил и норм. Количество отдельных бактерий превышало норму почти в сто раз. Правда, на отдельных карьерах люди успешно рыбачили, в том числе занимались подводной охотой. Но это касается уже рекультивированных карьеров.

 
 
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Гродненский милиционеры говорят о том, что меловые карьеры под Волковыском утратили свою популярность: туристов стало намного меньше. Еще несколько лет назад...

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