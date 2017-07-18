БРЕСТ, 19 июл – Sputnik. Заместитель председателя экономического суда Брестской области Нина Деркач предложила УП "Динамо Центр" и брестским блогерам Сергею Петрухину и Денису Турченяку прийти к мирному соглашению, передает корреспондент Sputnik.

В феврале 2017 года видеоблогер Петрухин и активист движения "За Свободу" Турченяк сняли расследование, в котором рассказали о земельном участке, предоставленном в аренду УП "Динамо Центр". По мнению авторов, схема, с помощью которой предприятие получило землю, – теневая. Сейчас на этом месте в районе рынка "Ковалево" находится магазин одной из крупных торговых сетей Беларуси.

Производственно-торговое унитарное предприятие "Динамо Центр" БФСО "Динамо" посчитало, что материалы ролика "Динамовская афера" порочат их деловую репутацию, и подало иск в суд Ленинского района Бреста. Позже дело было передано по подсудности в экономический суд Брестской области .

По мнению истца, 12 цитат из видео не соответствуют действительности. УП "Динамо Центр" настаивает на том, что земля выделена в соответствии с законом.

В ходе судебного заседания открылись документы и факты, к которым ответчики не имели доступа, поэтому в снятом видео интерпретировали их иначе.

"Сейчас, конечно, некоторые высказывания в фильме можно было бы убрать. Мы говорили о том, что "Динамо Центр" не платило арендную плату. Но, как оказалось, оно ее не платило с момента выделения участка – с 2008 по 2012 годы. А с 2012-го – платило, потому что в этом году был заключен договор аренды. Формально наше высказывание о том, что они вообще не получали ренту, не соответствует действительности. Конечно, мы это опровергнем", – рассказал Турченяк.

По мнению ответчиков, способ получения арендного участка без аукциона был не в интересах государства. Процесс, описанный в ролике, как пояснил Петрухин, причинил ущерб государству и городу Бресту.

"Все юридические шаги "Динамо Центр" были законными. Поэтому мы не могли нанести урон их репутации", – объяснил Петрухин.

Суд проходил в отсутствие представителя истца. Ответчики ожидают, что точка в конфликте будет поставлена на заседании 4 августа. К этому моменту истец подготовит текст опровержения, который ответчики должны будут опубликовать.