ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав: В Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь, его должны пить меньше

19.07.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минздраве считают, что Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Так, поясняют специалисты, в стране станут меньше пить крепкого спиртного.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам Сергея Осипчика, заместителя директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья, нужно изменить соотношение акцизов на крепкий алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до 1 к 5. Благодаря этому, считает специалист, люди будут меньше пить крепкое спиртное. Для примера он привел ситуацию в Польше.

— У наших соседей только 30% от всего объема потребления алкогольных напитков занимает крепкое спиртное, — поясняет Сергей Осипчик. — А 70% — это пиво и слабоалкогольные напитки. Это распределение обеспечивает наполняемость бюджета, но снижает уровень употребления крепких алкогольных напитков.

Конечно, уточняет представитель Минздрава, при резких изменениях акцизной политики есть негативные последствия.

— Например, когда во Франции акциз повышали более, чем на 30%, то снижались поступления в бюджет, — продолжает специалист. — Нужно понимать, что это будет и у нас. Поэтому мы планируем выходить с предложением по небольшому повышению. Допустим, 5 процентов в год.

Работу над повышением акцизов Минздрав ведет вместе с Министерством финансов. Ожидать повышения стоит не раньше, чем через год.

По словам специалиста, изменение акцизной политики, ограничение доступности спиртного помогут изменить и культуру потребления алкоголя.

— В частности потребление алкоголя должно быть фоном для общения, встречи, а не встреча для потребления, — отметил он.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве считают, что Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Так, поясняют специалисты, белорусы станут меньше пить крепкое спиртное.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Международная веломногодневка между Гродно и Белостоком соберет более 100 участников из шести стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика