Минздрав: В Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь, его должны пить меньше

В Минздраве считают, что Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Так, поясняют специалисты, в стране станут меньше пить крепкого спиртного.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам Сергея Осипчика, заместителя директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья, нужно изменить соотношение акцизов на крепкий алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до 1 к 5. Благодаря этому, считает специалист, люди будут меньше пить крепкое спиртное. Для примера он привел ситуацию в Польше.

— У наших соседей только 30% от всего объема потребления алкогольных напитков занимает крепкое спиртное, — поясняет Сергей Осипчик. — А 70% — это пиво и слабоалкогольные напитки. Это распределение обеспечивает наполняемость бюджета, но снижает уровень употребления крепких алкогольных напитков.

Конечно, уточняет представитель Минздрава, при резких изменениях акцизной политики есть негативные последствия.

— Например, когда во Франции акциз повышали более, чем на 30%, то снижались поступления в бюджет, — продолжает специалист. — Нужно понимать, что это будет и у нас. Поэтому мы планируем выходить с предложением по небольшому повышению. Допустим, 5 процентов в год.

Работу над повышением акцизов Минздрав ведет вместе с Министерством финансов. Ожидать повышения стоит не раньше, чем через год.

По словам специалиста, изменение акцизной политики, ограничение доступности спиртного помогут изменить и культуру потребления алкоголя.

— В частности потребление алкоголя должно быть фоном для общения, встречи, а не встреча для потребления, — отметил он.