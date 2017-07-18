|
Минздрав: В Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь, его должны пить меньше
19.07.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
В Минздраве считают, что Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Так, поясняют специалисты, в стране станут меньше пить крепкого спиртного.
По словам Сергея Осипчика, заместителя директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья, нужно изменить соотношение акцизов на крепкий алкоголь и пиво с 1 к 1,3 до 1 к 5. Благодаря этому, считает специалист, люди будут меньше пить крепкое спиртное. Для примера он привел ситуацию в Польше.
— У наших соседей только 30% от всего объема потребления алкогольных напитков занимает крепкое спиртное, — поясняет Сергей Осипчик. — А 70% — это пиво и слабоалкогольные напитки. Это распределение обеспечивает наполняемость бюджета, но снижает уровень употребления крепких алкогольных напитков.
Конечно, уточняет представитель Минздрава, при резких изменениях акцизной политики есть негативные последствия.
— Например, когда во Франции акциз повышали более, чем на 30%, то снижались поступления в бюджет, — продолжает специалист. — Нужно понимать, что это будет и у нас. Поэтому мы планируем выходить с предложением по небольшому повышению. Допустим, 5 процентов в год.
Работу над повышением акцизов Минздрав ведет вместе с Министерством финансов. Ожидать повышения стоит не раньше, чем через год.
По словам специалиста, изменение акцизной политики, ограничение доступности спиртного помогут изменить и культуру потребления алкоголя.
— В частности потребление алкоголя должно быть фоном для общения, встречи, а не встреча для потребления, — отметил он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минздраве считают, что Беларуси нужно повышать акцизы на крепкий алкоголь. Так, поясняют специалисты, белорусы станут меньше пить крепкое спиртное.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии