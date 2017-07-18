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Международная веломногодневка между Гродно и Белостоком соберет более 100 участников из шести стран

19.07.2017 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Международная велосипедная гонка «Неман», традиционно связывает два города побратима — Гродно и Белосток. Место начала гонки и финиша ежегодно меняется. Стартуют соревнования, которые проводятся уже в 30 раз, сегодня, 19 июля в польском Белостоке. Вечером в центре города пройдет торжественное открытие многодневки.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY, носит иллюстративный характер

22 июля во время 85-километрового этапа спортсмены преодолеют расстояние от польской Сокулки до Гродно. Границу велосипедисты пересекут в безостановочном режиме: таможенный и пограничный контроль они пройдут еще в месте старта.

В Гродно и окрестностях пройдут еще 2 этапа гонки, а всего за четыре соревновательных дня спортсмены «накрутят» около 250 км. Церемония закрытия велогонки и награждения победителей пройдет на площади Ленина в Гродно 23 июля. Традиционно соревнование собирает ведущих велосипедистов в возрасте до 18 лет. В этом раз участие в многодневке «Неман» примут более 100 спортсменов из Беларуси, Польши, России, Литвы, Украины и Молдовы.

Водителей предупреждают, что в дни соревнований возможны ограничения движения на дороге, связывающей города, а также в пункте пропуска «Брузги». Организаторами велогонки выступают отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома и федерация велоспорта Подлясского воеводства Польши.

 
Теги: Гродно
 
 
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Международная велосипедная гонка "Неман", традиционно связывает два города побратима - Гродно и Белосток. Место начала гонки и финиша ежегодно меняется. Стартуют...

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