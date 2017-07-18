Ограничения на продажу алкоголя с 21 года нужны, но трудновыполнимы

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Белорусские медики считают необходимым введение ограничения продаж алкогольных напитков лицам моложе 21 года, заявил в среду журналистам замдиректора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик. С подобной инициативой специалисты выступали уже не раз.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Почему в день последнего звонка запрещают продавать алкоголь?

Но, как признал в беседе с журналистами замдиректора РНПЦ, здесь есть ряд сложностей. Например, может сложиться ситуация, что в 18 лет юноше уже надо служить в армии, но его права в части покупки алкоголя ограничиваются.

"В Беларуси реализуется уже четвертая государственная программа, и индикаторы эффективности показывают хорошую динамику. Конечно, такого, чтобы все прекратили пить, не будет никогда, но в отдельных целевых группах меняется структура потребления", — добавил эксперт.

Сейчас Минздрав вместе с МВД выступает за ограничение розничной торговли алкогольными напитками по ночам, а также вынесение алкогольных отделов в специализированные магазины.

В 2015 году власти уже ограничивали продажу алкоголя в ночное время, однако инициатива не прижилась, и запрет был отменен через несколько месяцев. С тех пор МВД и Минздрав несколько раз выступали с аналогичными предложениями, однако они не были поддержаны высшим руководством Беларуси.