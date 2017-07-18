Врачи за полгода выявили 9 случаев завозных инфекционных заболеваний

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Девять человек были выявлены в первом полугодии 2017 года с подозрением на завозные инфекционные заболевания, сообщила заведующая отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии РЦГЭиОЗ Анастасия Лешкевич.



© AFP/ MARCO LONGARI Новое смертельное заболевание нашли в Африке

Центр эпидемиологии, гигиены и охраны общественного здоровья Беларуси предупреждает о том, что в ряде стран обстановка с инфекционными заболеваниями остается неблагополучной, однако в республике все спокойно.

С начала года специалисты досмотрели на наличие признаков завозных инфекционных заболеваний уже более пяти миллионов человек. При этом только у девятерых выявили подозрения на инфекционные заболевания, из них пять человек были госпитализированы.

Как рассказала специалист республиканского центра, с начала этого года, по данным ВОЗ, было зарегистрировано 137 619 случаев заболевания холерой (4 253 из них со смертельным исходом) — в Ираке, на Филиппинах, в Индии, Непале, Сомали, Сомалиленде, Танзании, Уганде, Бурунди, Кении, Эфиопии, Малави, Зимбабве, Эритрее, Мозамбике, Замбии, Анголе, Конго, Камеруне, Судане, Гане, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Нигерии, Сьерра-Леоне, Гаити, Доминиканской Республике, на Гаити и Гоа.

Зарегистрирована и новая вспышка лихорадки Эбола — в республике Конго, где пока зафиксированы девять случаев заболевания. С лихорадкой Зика ситуация остается неблагополучной в 48 странах Южноамериканского региона.

Также медиками была зафиксирована вспышка желтой лихорадки в Бразилии, лихорадки денге и ряда иных опасных заболеваний в некоторых тропических странах.