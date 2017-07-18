ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Изменен порядок расчета жилищных субсидий в отопительный период

19.07.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №789 изменило порядок установления норм потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий.

Согласно белорусскому законодательству, право на безналичные жилищные субсидии имеют граждане, у которых оплата за коммунальные услуги превышает 20% дохода семьи в городах и 15% в сельской местности.

"Для осуществления расчета платы за услугу теплоснабжения (отопления) в соответствии с утвержденной нормой (0,026 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения) будет использоваться  продолжительность отопительного периода с 15 октября по 15 апреля", — сообщили в пресс-службе Совета министров.

Там отметили, что в Беларуси начало и конец отопительного периода зависят от температуры окружающей среды, службы субсидирования не могут прогнозировать заранее, когда будет включено или отключено отопление. Поэтому в месяцы начала и завершения отопительного сезона (как правило, в октябре и в апреле) сумма субсидии не может быть рассчитана правильно. Поэтому были проанализированы сроки начала и окончания отопительного сезона в 2013-2016 годах не только в Минске, но и в регионах.

В пресс-службе также подчеркнули, что если фактическое начало отопительного сезона не будет совпадать с расчетным, пересчитывать размер субсидии не будут.

Также постановление устанавливает новый предельный размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта: он составит 0,47 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,26 рублей).

Предельно допустимый субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание лифта установлен в размере 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,6911 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь для расчета платы за отопление будет использоваться продолжительность отопительного периода с 15 октября до 15 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Ограничения на продажу алкоголя с 21 года нужны, но трудновыполнимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика