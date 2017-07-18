Изменен порядок расчета жилищных субсидий в отопительный период

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Правительство Беларуси своим постановлением №789 изменило порядок установления норм потребления жилищно-коммунальных услуг для расчета безналичных жилищных субсидий.

Согласно белорусскому законодательству, право на безналичные жилищные субсидии имеют граждане, у которых оплата за коммунальные услуги превышает 20% дохода семьи в городах и 15% в сельской местности.

"Для осуществления расчета платы за услугу теплоснабжения (отопления) в соответствии с утвержденной нормой (0,026 Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения) будет использоваться продолжительность отопительного периода с 15 октября по 15 апреля", — сообщили в пресс-службе Совета министров.

Там отметили, что в Беларуси начало и конец отопительного периода зависят от температуры окружающей среды, службы субсидирования не могут прогнозировать заранее, когда будет включено или отключено отопление. Поэтому в месяцы начала и завершения отопительного сезона (как правило, в октябре и в апреле) сумма субсидии не может быть рассчитана правильно. Поэтому были проанализированы сроки начала и окончания отопительного сезона в 2013-2016 годах не только в Минске, но и в регионах.

В пресс-службе также подчеркнули, что если фактическое начало отопительного сезона не будет совпадать с расчетным, пересчитывать размер субсидии не будут.

Также постановление устанавливает новый предельный размер возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта: он составит 0,47 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,26 рублей).

Предельно допустимый субсидируемый государством тариф на техническое обслуживание лифта установлен в размере 1,19 рубля с одного проживающего в месяц (ранее 0,6911 рублей).