Почти месяц назад в социальных сетях стартовал проект #такаякакесть375 , который объединил десятки женщин и девушек в стремлении к самопринятию вне зависимости от форм и размеров тела. Одна из его инициаторов станет гостьей очередного выпуска проекта «Не стыдно спросить» — Катя Барушка, журналист и активистка.



Фото из социальной сети Facebook.

Катя вернулась в Беларусь после 10 лет жизни в Польше и не только пишет в CityDog об особенностях жизни тут и там, но и стала одной из инициаторов нашумевшего проекта. Его участницы рассказывают о том, какой путь прошли в самопринятии, как переживали насмешки из-за маленькой груди, из-за не самых удачных, как принято считать, форм. Истории сопровождают фото в любимом белье девушек. Родители Кати сказали ей, что этим проектом она себя «предлагает», сами же участницы считают, что помогают другим не стесняться себя.

Что за месяц дал проект самим участницам и будет ли он иметь продолжение, кто сегодня присоединяется к проекту, а кто сожалеет об участии, насколько распространена проблема самопринятия среди белорусок, а как обстоят дела у полек и поляков, что можно сделать сегодня в Беларуси для борьбы со стереотипами и травмами от них в жизни конкретных людей, — об этом и не только поговорим в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить» с Катей Барушка.

Запись программы пройдет в прямом эфире на странице TUT.BY в социальной сети Facebook в четверг, 20 июля в 11.00. Вопросы для героини программы принимаются на форуме под этим анонсом, на электронную почту air@tutby.com в пометкой «Не стыдно спросить» в теме письма, а также в комментариях под эфиром в Facebook. Присоединяйтесь!