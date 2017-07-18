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"Не стыдно спросить". Задавайте вопросы о том, как принять свое тело
19.07.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by
Почти месяц назад в социальных сетях стартовал проект
Катя вернулась в Беларусь после 10 лет жизни в Польше и не только пишет в
Что за месяц дал проект самим участницам и будет ли он иметь продолжение, кто сегодня присоединяется к проекту, а кто сожалеет об участии, насколько распространена проблема самопринятия среди белорусок, а как обстоят дела у полек и поляков, что можно сделать сегодня в Беларуси для борьбы со стереотипами и травмами от них в жизни конкретных людей, — об этом и не только поговорим в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить» с Катей Барушка.
Запись программы пройдет в прямом эфире на странице TUT.BY
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Почти месяц назад в социальных сетях стартовал проект #такаякакесть375, который объединил десятки женщин и девушек в стремлении к самопринятию вне зависимости от...
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