Акцизы на крепкий алкоголь в Беларуси поднимут не раньше 2018 года

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Министерство здравоохранения и Министерство финансов уже работают над возможным повышением в Беларуси акцизов на крепкие алкогольные напитки, сообщил в среду журналистам замдиректора по медицинской части Республиканского научно-практического центра психического здоровья Сергей Осипчик.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики снова хотят ограничить возраст продажи алкоголя до 21 года

Белорусские медики в настоящее время работают над тем, как снизить потребление алкоголя жителями республики. Так, уже прозвучало предложение запретить продажу алкогольных напитков лицам моложе 21 года. Выступает Минздрав и за повышение акцизов.

По оценкам специалистов, увеличить стоимость акцизов на крепкий алкоголь могут не ранее, чем через год. Сейчас данную инициативу рассматривают Минздрав и Минфин.

"У наших соседей (в Польше – Sputnik) только 30% от всего объема потребления алкогольных напитков занимает крепкое спиртное. А 70% — это пиво и слабоалкогольные напитки. Это распределение обеспечивает наполняемость бюджета, но снижает уровень употребления крепких алкогольных напитков", – сообщил Осипчик.

При резком изменении акцизной политики могут снизиться поступления в бюджет, однако специалисты предлагают повышать постепенно: по 5% в год. Таким образом, поступления в бюджет не уменьшатся – граждане откажутся от крепкого алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков.