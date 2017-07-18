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В Гомеле несколько дней ищут страдающего шизофренией подростка, который ушел из дома

19.07.2017 16:17 — Новости Общества | Tut.by  
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16-летний Руслан Шугов ушел из дома 16 июля, и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.


Подросток худощавого телосложения, рост 175−180 см. Был одет в кепку, черную майку с рисунком или серую рубашку, серые джинсы и кроссовки. Среди особых примет — парень прихрамывает при ходьбе, у него нет одного верхнего зуба.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: (8 0232) 70−41−28, (8 029) 534 89 75, (8 029) 239 43 10, (8 029) 232 11 11 или 102.

 
 
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16-летний Руслан Шугов ушел из дома 16 июля, и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

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