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В Гомеле несколько дней ищут страдающего шизофренией подростка, который ушел из дома
19.07.2017 16:17 — Новости Общества | Tut.by
16-летний Руслан Шугов ушел из дома 16 июля, и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Подросток худощавого телосложения, рост 175−180 см. Был одет в кепку, черную майку с рисунком или серую рубашку, серые джинсы и кроссовки. Среди особых примет — парень прихрамывает при ходьбе, у него нет одного верхнего зуба.
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16-летний Руслан Шугов ушел из дома 16 июля, и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
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