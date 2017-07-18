МИНСК, 19 июл — Sputnik. Территорию бывшего троллейбусного депо готовят к продаже с аукциона для последующего строительства здесь жилого комплекса с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами, соответствующая информация о готовящемся аукционе размещена на сайте Минский городской центр недвижимости (МГЦН).



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Судя по картам, которые сопровождают информацию о строительстве в квартале проспект Независимости — проспект Машерова — улица Красная — улица Киселева, под снос могут попасть здания, где в настоящее время располагается галерея современного искусства "Ў", а также ряд административных и производственных зданий на территории парка. Во всяком случае, они оказались внутри границ, очерчивающих "территорию с объектами, подлежащими сносу".

Ранее Sputnik со ссылкой на начальника отдела жилищного строительства Комітета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирину Гонтареву сообщал, что в настоящее время разрабатывается концепция застройки территории бывшего троллейбусного парка.

"На месте троллейбусного парка планируется жилая и административно-деловая застройка. Концепция разрабатывается. Опять же все упирается в деньги. Нужно построить инфраструктуру. Если будет строиться жилье, нужно произвести перекладку всех сетей", — сказала Гонтарева.

Застраивать территорию планировали еще в начале 2000-х. Проект должна была реализовывать московская компания "Манолиум-Процессинг" в обмен на строительство нового троллейбусного парка в Уручье. Однако работы в центре белорусской столицы так и не начались.

Когда состоится аукцион, в МГЦН не уточняют.

Галерея современного искусства "Ў" — старейшая площадка, где собираются интеллектуалы и творческая молодежь столицы. Здесь проводятся выставки и встречи белорусской интеллигенции. Помимо галереи "Ў", в здании по адресу проспект Независимости, 37а находится также одноименное кафе и книжный магазин.