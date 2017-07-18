Zara вновь пообещала открыть магазин в Минске – в августе в Dana Mall

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Испанская компания Inditex вновь объявила о своих планах открыть в Минске первый магазин модного бренда Zara, а также вывести на белорусский рынок и другие собственные бренды.



© REUTERS Leonhard Foeger Магазины Zara и Bershka могут появиться в Минске уже в августе

О намерениях открыть в столице Беларуси магазин Zara Inditex заявляла неоднократно в течение последних нескольких лет, но всякий раз находились препятствия.

Как следует из сообщения компании, на общем собрании акционеров Inditex ее руководитель Пабло Исла заявил, что компания в августе выводит на белорусский рынок одежду бренда Zara и открывает первый магазин. В этом же месяце в Беларуси появятся магазины и других брендов Inditex – Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home.

Исла подчеркнул, что Беларусь станет 94-й страной мира, в которой работает сеть Inditex.

"Магазин бренда Zara откроется в августе в торговом центре Dana Mall", – сообщили Sputnik в компании "Галерея Концепт", которая является оператором торгового центра Galleria Minsk.

Там не уточнили, почему испанская компания приняла такое решение, но отметили, что недавно в Galleria Minsk открылся первый и пока единственный в Беларуси магазин Reserved. "На август мы также планируем открытие магазинов тех брендов, которые до сих пор не присутствовали на белорусском рынке, но конкретные бренды пока озвучивать не будем", – сказал представитель "Галерея Концепт".

Он также рассказал, что к осени, как ожидается, будет полностью заполнен фуд-корт центра.

Обещанного ждут не три года, а четыре

Разговоры о приходе в Беларусь бренда Zara ведутся с 2013 года. Именно тогда в августе появилась информация об открытии такого магазина в торгово-развлекательном центре Green City. Однако в головном офисе Inditex ничего конкретного не пояснили, отметив лишь, что магазины брендов компании появятся в Минске вскоре, а до их открытия разглашаться названия брендов не будут.

В мае 2014 года белорусские СМИ писали о регистрации нескольких компаний Inditex Group, среди которых были и "Зара Бел" (Zara), "Зарахом Бел" (Zara Home). Тогда же в торговом центре Green City в Каменной Горке подтвердили, что магазин откроется в составе комплекса, но о сроках не сообщали.

В декабре того же года стало известно, что и в 2015 году ждать появления Zara в Минске не стоит.

В феврале 2015 года о своих планах выйти на белорусский рынок заявили Reserved и River Island, об открытии Zara все еще не было точной информации. При этом в белорусском представительстве компании Colliers International, которая занимается консалтингом в сфере коммерческой недвижимости, отмечали, что Inditex для прихода в Беларусь нужно решить некоторые проблемы. В частности, они были связаны с падением продаж на российском рынке. До решения этих вопросов ЗАО "Зара СНГ", которое принимает решение о развитии бренда на постсоветском пространстве, не будет рассматривать проекты в других странах Содружества.

В январе 2016 года открытие Green City, в котором должен был появиться магазин Zara, перенесли на конец весны – начало лета текущего года. Тогда же стало известно, что Inditex не устраивают постоянно сдвигающиеся даты открытия, поэтому магазин Zara появится в других торговых объектах белорусской столицы.

Весной 2016 года на белорусских ресурсах стали появляться вакансии Inditex, при этом набирался весь персонал – от директора до младшего торгового персонала.

Слухи об открытии Zara появлялись на протяжении всего минувшего года, однако Inditex их официально не подтверждала.

В декабре 2016 года открылся ТРЦ Galleria Minsk, но торговый объект Zara в нем не появился. Не было этого магазина и в открывшемся в январе 2017 года Dana Mall.

Тогда же белорусские эксперты писали, что торговая политика Inditex предусматривает открытие магазинов в таких торговых объектах, где заполненность торговых площадей составляет не менее 40%. На дату открытия самым крупным торговым объектам столицы до этого показателя было далеко.

Что такое Inditex?

Inditex (Inditex S.A.) – испанская компания, владелец крупных сетей магазинов, со штаб-квартирой в городе Артейхо (Галисия, Испания).

Компания основана в 1985 году путем объединения в единую сеть магазинов марки Zara (в 1975-м в испанской Ла-Корунье открылся первый магазин под маркой Zara).

По данным за 2016 год, выручка Inditex составила 23,3 миллиарда евро, чистая прибыль – 3,2 миллиарда. Количество сотрудников – 162 тысячи, в том числе в Беларуси их насчитывалось 24.

Основателем компании является испанский бизнесмен Амансио Ортега, который считается самым богатым человеком в Европе и четвертым в мире по размеру состояния – оно оценивается в 82 миллиарда долларов.