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В Барановичах безбилетник ударил контролера и укусил дружинника
19.07.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by
Тридцатипятилетний пассажир автобуса, чтобы избежать ответственности за безбилетный проезд, ударил кулаком в голову контролера-кассира, а после этого укусил дружинника,
Инцидент произошел утром 17 июля в городе Барановичи на автобусной остановке «Улица Крайняя». Пассажир пытался убежать, но так как контролер и дружинник помешали этому, он начал вести себя агрессивно.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг».
Максимальная ответственность по этой статье — до пяти лет лишения свободы.
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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