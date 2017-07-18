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В Барановичах безбилетник ударил контролера и укусил дружинника

19.07.2017 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Тридцатипятилетний пассажир автобуса, чтобы избежать ответственности за безбилетный проезд, ударил кулаком в голову контролера-кассира, а после этого укусил дружинника, сообщает газета «Наш край» со ссылкой на заместителя начальника Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета Святослава Бормотина.

Инцидент произошел утром 17 июля в городе Барановичи на автобусной остановке «Улица Крайняя». Пассажир пытался убежать, но так как контролер и дружинник помешали этому, он начал вести себя агрессивно.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг».

Максимальная ответственность по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

 
 
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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