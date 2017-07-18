Идут годы — и город на Двине меняется: что-то в нем строится, что-то разрушают время или люди. Но у каждого из нас есть места, особо дорогие сердцу. И даже если их уже нет в реальности, они обязательно живы в памяти. Для того чтобы вы поделились воспоминаниями с другими людьми, TUT.BY объявляет о старте ностальгического конкурса — «Витебск моего детства».



Фото: Юрий Шепелев

Конкурс «Витебск моего детства» — это сборник историй витеблян (или витебчан — кому как ближе) о городе, которого уже нет, но который навсегда останется в наших сердцах.

Вспомните места, которые у вас неразрывно связаны с Витебском вашего детства, и расскажите нам о них. Это может быть двор, в котором вы висели на турниках, лавочка на когда-то зеленой площади Победы, рыбалка под мостом в Двине. Драки «район на район», футбол «на ящик лимонада», ловля тритонов и ужей на Московском проспекте.

«Славянскому базару» уже целых 26 лет, и много кто вырос вместе с ним и, конечно же, помнит, какая атмосфера царила в городе раньше. А может быть, вы выросли в доме, которого больше нет на карте города? Или каждый день бегали мимо примечательного объекта, который также по какой-то причине исчез с витебской улицы или из двора? Или, может, вам запомнились магазин или какая-нибудь кафешка с особой атмосферой?

В общем, в свой рассказ вы можете включить все то, что раньше было простым и милым, но сейчас выглядит совсем иначе.

Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в Витебске. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше.

Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории.

Ждем от вас писем с историями и фотографиями на e-mail: matveeva@tutby.com с пометкой «Витебск моего детства». В письме также укажите свои имя и фамилию (анонимные сообщения не принимаются), название населенного пункта, где вы живете (возможно, вы переехали из Витебска), и номер телефона. Письма принимаем до 10 августа.

Победителя выберут читатели TUT.BY на голосовании, которое объявят вскоре после публикации последней истории, присланной на конкурс. Победитель получит приз в 100 рублей.

Редакция оставляет за собой право отбирать истории и публиковать самые интересные.