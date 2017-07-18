Полиция Эстонии вернула женщине украденный 14 лет назад велосипед

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Эстонские полицейские вернули женщине велосипед, который у нее похитили 14 лет назад, сообщила Лыунаская префектура.

По информации правоохранителей, велосипед у жительницы города Тырва украли с балкона. При этом у женщины был номер его рамы, и она обратилась с заявлением в полицию, однако полицейские не смогли найти транспортное средство.

"Женщина была очень удивлена, что велосипед вернется к ней. Более того, за день до этого семья планировала купить новый велосипед", – сказал констебль Марек Кяйн.

Представитель полиции также отметил, что после получения известия об обнаружении велосипеда женщина была потрясена – она не предполагала, что пропажа может вернуться к ней через столько лет.