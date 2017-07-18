ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полиция Эстонии вернула женщине украденный 14 лет назад велосипед

19.07.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 июл – Sputnik. Эстонские полицейские вернули женщине велосипед, который у нее похитили 14 лет назад, сообщила Лыунаская префектура.

Полиция Эстонии вернула женщине украденный 14 лет назад велосипед
CC BY 2.0 / Patrick Gaudin / London 193
В Великобритании украли 40 кг сыра: объявлена награда в $650 за возврат

По информации правоохранителей, велосипед у жительницы города Тырва украли с балкона. При этом у женщины был номер его рамы, и она обратилась с заявлением в полицию, однако полицейские не смогли найти транспортное средство.

"Женщина была очень удивлена, что велосипед вернется к ней. Более того, за день до этого семья планировала купить новый велосипед", – сказал констебль Марек Кяйн.

Представитель полиции также отметил, что после получения известия об обнаружении велосипеда женщина была потрясена – она не предполагала, что пропажа может вернуться к ней через столько лет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известие о найденном транспортном средстве пришло эстонке за день до похода в магазин за новым велосипедом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Конкурс "Витебск моего детства": пришлите историю о любимом городе и выиграйте 100 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика